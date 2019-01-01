PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*





PAPAYA — мережа магазинів брендового та стильного одягу в Західній Україні.



Щодня магазини одягу PAPAYA дарує сотням людей позитивні емоції, радісні моменти та почуття щастя, надаючи можливість кожному підкреслити свою індивідуальність та неповторність.



"Чекаємо Вас в ТРЦ ПортCity 15 вересня!", - йдеться у повідомленні.



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