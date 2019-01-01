PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*
Сьогодні, 20:35
ТРЦ ПортCity запрошує на відкриття нового магазину одягу PAPAYA. Усіх відвідувачів чекають цінні подарунки та приємні сюрпризи.
PAPAYA — мережа магазинів брендового та стильного одягу в Західній Україні.
Щодня магазини одягу PAPAYA дарує сотням людей позитивні емоції, радісні моменти та почуття щастя, надаючи можливість кожному підкреслити свою індивідуальність та неповторність.
"Чекаємо Вас в ТРЦ ПортCity 15 вересня!", - йдеться у повідомленні.
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PAPAYA — мережа магазинів брендового та стильного одягу в Західній Україні.
Щодня магазини одягу PAPAYA дарує сотням людей позитивні емоції, радісні моменти та почуття щастя, надаючи можливість кожному підкреслити свою індивідуальність та неповторність.
"Чекаємо Вас в ТРЦ ПортCity 15 вересня!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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