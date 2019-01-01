вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*

PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*
ТРЦ ПортCity запрошує на відкриття нового магазину одягу PAPAYA. Усіх відвідувачів чекають цінні подарунки та приємні сюрпризи.

PAPAYA — мережа магазинів брендового та стильного одягу в Західній Україні.

Щодня магазини одягу PAPAYA дарує сотням людей позитивні емоції, радісні моменти та почуття щастя, надаючи можливість кожному підкреслити свою індивідуальність та неповторність.

"Чекаємо Вас в ТРЦ ПортCity 15 вересня!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТРЦ ПортCity, PAPAYA, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 20:50
PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*
Сьогодні, 20:35
В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 вересня
Сьогодні, 20:04
Схожі новини
Найкраща фотозона: на Волині відкрили нову будівлю лісництва. ФОТО Найкраща фотозона: на Волині відкрили нову будівлю лісництва. ФОТО
Сьогодні, 19:47
У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО У Ковелі відкрили перший поверх нової дитячої поліклініки. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Луцьку відкрили перший спортивний майданчик з надсучасним покриттям. ВІДЕО У Луцьку відкрили перший спортивний майданчик з надсучасним покриттям. ВІДЕО
05 вересень, 15:55
У ТРЦ «ПортCity» – знижка 40% на розваги* У ТРЦ «ПортCity» – знижка 40% на розваги*
03 вересень, 19:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Сьогодні, 20:50
 0
PAPAYA запрошує на грандіозне відкриття в ТРЦ ПортCity*
Сьогодні, 20:35
 0
В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 вересня
Сьогодні, 20:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿