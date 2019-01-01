Найкраща фотозона: на Волині відкрили нову будівлю лісництва. ФОТО





Нині ж новозбудоване приміщення отримали працівники Залізницького лісництва ДП СЛАП «Любешівагроліс», - інформує



Місцеві люди одразу дали визначення новій будівлі – найкраща фотозона. Ошатний будиночок із гарним парканом, зі смаком облаштованим ландшафтним дизайном. Окрім краси, лісівники-господарники подбали про необхідне для роботи – у господарській зоні необхідні гаражні будівлі для пожежної машини, інвентарю, пасічника.



"Напередодні нашого професійного свята я всіх радий бачити і вітати тут, на Любешівщині, в Залізницькому лісництві. Чому такі справи важливі і чому ми робимо на них акценти? Перш за все, це комфорт наших людей, тих, хто кому треба щодня повертатися з лісу. Наші люди повинні мати достойне робоче місце. Недавно це лісництво було зовсім не таке, яким ми бачимо його сьогодні. І завдячуючи старанням колективу тепер маємо зовсім іншу картинку.



Приємно, що таку роботу високо оцінюють у громаді.



Що хотілося побажати? Усім нам міцного здоров’я, стабільності. Дякую колективу за працю, яку ви дійсно робите сумлінно… Дай Боже вам натхнення та можливостей зробити й інші чотири лісництва не гіршими від цього, яке сьогодні відкриваємо", – зазначив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко.



На урочистості були запрошені голова Любешівської РДА Сергій Фесик, голова районної ради Петро Нагорний, голова об’єднаної територіальної громади Олег Кух, в. о. старости Залізницького старостинського округу Любов Михальчук, керівники волинських лісгоспів та працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».



У вітальному слові представники районної та місцевої влади дякували лісівникам, вітали з наближенням свята та бажали подальшого розвитку. Адже для громади це не менш важливо, як для самих державних підприємств. Не секрет, що сучасні лісівники особливо багато реалізовують в соціальному напрямку.



"На Любешівщині свято лісівників люблять, шанують та чекають. Тому що поважають самих лісівників. Спасибі за вашу чесну працю, порядність та відповідальність. Стосовно сьогоднішнього нашого заходу то, звичайно, це – свято. У цей непростий час, на жаль, дуже мало у нас є таких подій. Спасибі за цей труд, нехай усе у вас вдається", – наголосив голова Любешівської РДА Сергій Фесик.



Після вітальних слів від запрошених керівників, про історію будівництва приміщення розповів директор лісового господарства Віктор Симонович. Який, до слова, цього дня відзначав особисте свято – день народження та був удостоєний звання Почесний громадянин Любешівщини.



Віктор Петрович подякував усім, хто був причетний до реалізації цієї справи. Особливі слова вдячності адресував лісничому Залізницького лісництва Володимиру Фесику та колективу.



Після слів привітань перерізали символічну стрічку новобудови, а настоятель місцевого храму Іоанн Кропивський освятив домівку залізницьких лісівників.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже кілька років поспіль напередодні професійного свята лісівники Волині відкривають нове лісництво. У різних районах області. Такі традиції не порушуються навіть за непростих умов роботи.Нині ж новозбудоване приміщення отримали працівники Залізницького лісництва ДП СЛАП «Любешівагроліс», - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ Місцеві люди одразу дали визначення новій будівлі – найкраща фотозона. Ошатний будиночок із гарним парканом, зі смаком облаштованим ландшафтним дизайном. Окрім краси, лісівники-господарники подбали про необхідне для роботи – у господарській зоні необхідні гаражні будівлі для пожежної машини, інвентарю, пасічника."Напередодні нашого професійного свята я всіх радий бачити і вітати тут, на Любешівщині, в Залізницькому лісництві. Чому такі справи важливі і чому ми робимо на них акценти? Перш за все, це комфорт наших людей, тих, хто кому треба щодня повертатися з лісу. Наші люди повинні мати достойне робоче місце. Недавно це лісництво було зовсім не таке, яким ми бачимо його сьогодні. І завдячуючи старанням колективу тепер маємо зовсім іншу картинку.Приємно, що таку роботу високо оцінюють у громаді.Що хотілося побажати? Усім нам міцного здоров’я, стабільності. Дякую колективу за працю, яку ви дійсно робите сумлінно… Дай Боже вам натхнення та можливостей зробити й інші чотири лісництва не гіршими від цього, яке сьогодні відкриваємо", – зазначив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарстваНа урочистості були запрошені голова Любешівської РДА, голова районної ради, голова об’єднаної територіальної громади, в. о. старости Залізницького старостинського округу, керівники волинських лісгоспів та працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс».У вітальному слові представники районної та місцевої влади дякували лісівникам, вітали з наближенням свята та бажали подальшого розвитку. Адже для громади це не менш важливо, як для самих державних підприємств. Не секрет, що сучасні лісівники особливо багато реалізовують в соціальному напрямку."На Любешівщині свято лісівників люблять, шанують та чекають. Тому що поважають самих лісівників. Спасибі за вашу чесну працю, порядність та відповідальність. Стосовно сьогоднішнього нашого заходу то, звичайно, це – свято. У цей непростий час, на жаль, дуже мало у нас є таких подій. Спасибі за цей труд, нехай усе у вас вдається", – наголосив голова Любешівської РДА Сергій Фесик.Після вітальних слів від запрошених керівників, про історію будівництва приміщення розповів директор лісового господарства Віктор Симонович. Який, до слова, цього дня відзначав особисте свято – день народження та був удостоєний звання Почесний громадянин Любешівщини.Віктор Петрович подякував усім, хто був причетний до реалізації цієї справи. Особливі слова вдячності адресував лісничому Залізницького лісництва Володимиру Фесику та колективу.Після слів привітань перерізали символічну стрічку новобудови, а настоятель місцевого храмуосвятив домівку залізницьких лісівників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію