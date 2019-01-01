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Застали п'яним на посту: на Волині судили військового

Застали п'яним на посту: на Волині судили військового
Військова прокуратура Луцького гарнізону направила до Ковельського міськрайонного суду справу про притягнення до адміністративної відповідальності 28-річного військовослужбовця за контрактом, який є кулеметником взводу охорони військової частини А 2042 і проживає у Ковелі.

У матеріалах справи йдеться, що 21 липня 2019 року він вчинив недбале ставлення до військової служби у зв’язку з перебуванням у нетверезому стані під час несення служби у добовому наряді, – пише Район.Ковель.

В судовому засіданні кулеметник свою провину визнав та просив суворо не карати.

Постановою суду на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2 тисячі 465 гривень та стягнуто на користь держави судовий збір в сумі 384 гривні 20 копійок.

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Теги: Ковель, суд, військовий, п'яний
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