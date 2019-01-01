Луцьке училище шукає директора
Сьогодні, 15:01
Управління освіти Луцької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури», що знаходиться у Луцьку на вулиці Потебні, 52.
Про Порядок проведення конкурсу на заміщення посади керівника закладу професійно-технічної освіти, що фінансується з міського бюджету розмовляли сьогодні, 13 вересня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - інформують Волинські Новини.
Як пояснила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури» оголосило конкурс на заміщення посади очільника навчального закладу.
Зі слів головної освітянки міста, конкурс відбудеться 2 жовтня 2019 року об 11 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, зала засідань. Термін подачі заявок на участь – до 27 вересня поточного року.
Із кваліфікаційних вимоги до фахівця Зіновія Лещенко виокремила: вільне володіння державною мовою; наявність вищої освіти другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), а також моральні якості і фізичний стан, що дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
«Посадові обов’язки директора – здійснювати поточне (оперативне) керівництво закладом, організовувати його соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань закладу освіти, визначених Статутом закладу та Контрактом. Оплата праці директора здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», – зазначила директор управління освіти.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію;
– копію паспорта громадянина України або ID – картки;
– копію трудової книжки;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– довідку про відсутність судимості.
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи необхідно подавати за адресою:
м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб № 3
Телефон для довідок: 725 214.
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Про Порядок проведення конкурсу на заміщення посади керівника закладу професійно-технічної освіти, що фінансується з міського бюджету розмовляли сьогодні, 13 вересня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - інформують Волинські Новини.
Як пояснила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури» оголосило конкурс на заміщення посади очільника навчального закладу.
Зі слів головної освітянки міста, конкурс відбудеться 2 жовтня 2019 року об 11 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, зала засідань. Термін подачі заявок на участь – до 27 вересня поточного року.
Із кваліфікаційних вимоги до фахівця Зіновія Лещенко виокремила: вільне володіння державною мовою; наявність вищої освіти другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), а також моральні якості і фізичний стан, що дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
«Посадові обов’язки директора – здійснювати поточне (оперативне) керівництво закладом, організовувати його соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань закладу освіти, визначених Статутом закладу та Контрактом. Оплата праці директора здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», – зазначила директор управління освіти.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію;
– копію паспорта громадянина України або ID – картки;
– копію трудової книжки;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– довідку про відсутність судимості.
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Документи необхідно подавати за адресою:
м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, каб № 3
Телефон для довідок: 725 214.
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