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Суд оштрафував посадовицю з Володимира за корупцію

Суд оштрафував посадовицю з Володимира за корупцію
За невчасне подання декларацій посадовиця з Володимир-Волинського заплатить штраф.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Так, звільнена у грудні 2018 року з посади чиновниця, всупереч вимогам ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень, зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

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Теги: волинська посадовиця, штраф, корупція
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