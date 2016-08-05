Суд оштрафував посадовицю з Володимира за корупцію





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.



Так, звільнена у грудні 2018 року з посади чиновниця, всупереч вимогам ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.



Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень, зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За невчасне подання декларацій посадовиця з Володимир-Волинського заплатить штраф.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Так, звільнена у грудні 2018 року з посади чиновниця, всупереч вимогам ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень, зі сплатою судового збору понад 380 гривень.

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