Суд оштрафував посадовицю з Володимира за корупцію
Сьогодні, 17:35
За невчасне подання декларацій посадовиця з Володимир-Волинського заплатить штраф.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Так, звільнена у грудні 2018 року з посади чиновниця, всупереч вимогам ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень, зі сплатою судового збору понад 380 гривень.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Так, звільнена у грудні 2018 року з посади чиновниця, всупереч вимогам ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, несвоєчасно без поважних причин подала декларацію особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Суд визнав її винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень, зі сплатою судового збору понад 380 гривень.
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