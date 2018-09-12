Для волинської громади за кошти субвенції придбали два трактори. ФОТО
Сьогодні, 19:42
У Цуманській ОТГ за субвенційні кошти придбали два трактори та обладнання.
Про це повідомив депутат Волинської облради Юрій Ройко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що за кошти інфраструктурної субвенції Цуманська ОТГ придбала два трактори.
Також, як повідомив депутат, до тракторів купили багато обладнання: причіп, асенізаційну бочку, монтажний підйомник, розкидач дорожніх сумішей, дорожню щітку, передній відвал та подрібнювач гілок.
«Приведу лише один приклад ефективного використання коштів : вартість асенізаційної машини не менше 1 млн. 200 тис. гривень, а бочки - не більше 300 тисяч», – йдеться у дописі.
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Про це повідомив депутат Волинської облради Юрій Ройко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що за кошти інфраструктурної субвенції Цуманська ОТГ придбала два трактори.
Також, як повідомив депутат, до тракторів купили багато обладнання: причіп, асенізаційну бочку, монтажний підйомник, розкидач дорожніх сумішей, дорожню щітку, передній відвал та подрібнювач гілок.
«Приведу лише один приклад ефективного використання коштів : вартість асенізаційної машини не менше 1 млн. 200 тис. гривень, а бочки - не більше 300 тисяч», – йдеться у дописі.
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