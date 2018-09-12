Для волинської громади за кошти субвенції придбали два трактори. ФОТО

У Цуманській ОТГ за субвенційні кошти придбали два трактори та обладнання.Про це повідомив депутат Волинської облрадина своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, що за кошти інфраструктурної субвенції Цуманська ОТГ придбала два трактори.Також, як повідомив депутат, до тракторів купили багато обладнання: причіп, асенізаційну бочку, монтажний підйомник, розкидач дорожніх сумішей, дорожню щітку, передній відвал та подрібнювач гілок.«Приведу лише один приклад ефективного використання коштів : вартість асенізаційної машини не менше 1 млн. 200 тис. гривень, а бочки - не більше 300 тисяч», – йдеться у дописі.