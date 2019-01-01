Волинянин наживав мільйони, обдурюючи українських та польських підприємців

Судитимуть волинянина, якого звинувачують у мільйонних шахрайствах.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним громадянином крадіжки в особливо великих розмірах та шахрайств, якими суб’єктам господарювання у Республіці Польща та в Україні завдано майнової шкоди на майже 3 млн грн.Ще у січні 2010 року спритник найняв групу осіб задля демонтажу металевих конструкцій на території недіючого підприємства в Ковелі – і вивіз звідти металобрухт вартістю понад півмільйона гривень, завдавши таким чином власнику майна шкоди на цю суму.Наступного року цей громадянин, засновник та власник господарського товариства, здійснив кілька оборудок, ошукавши підприємців з Польщі та України.З українськими суб’єктами господарювання він укладав договори купівлі їхньої продукції (пиловника сосни, кукурудзи посівної), отримував товар, не оплачуючи його, збував його та витрачав кошти (500 тис. грн) на власний розсуд.У схожий спосіб спритник ошукав і польських підприємців. Зобов’язавшись поставити їм зерно ріпаку за привабливими цінами, виманив чималу передоплату – 2,5 млн. грн., і зник.Нині чоловіка обвинувачують у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та заволодіннях чужим майном шляхом зловживання довірою, у тому числі в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Зауважимо, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.