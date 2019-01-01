Волинянин наживав мільйони, обдурюючи українських та польських підприємців
Сьогодні, 17:03
Судитимуть волинянина, якого звинувачують у мільйонних шахрайствах.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним громадянином крадіжки в особливо великих розмірах та шахрайств, якими суб’єктам господарювання у Республіці Польща та в Україні завдано майнової шкоди на майже 3 млн грн.
Ще у січні 2010 року спритник найняв групу осіб задля демонтажу металевих конструкцій на території недіючого підприємства в Ковелі – і вивіз звідти металобрухт вартістю понад півмільйона гривень, завдавши таким чином власнику майна шкоди на цю суму.
Наступного року цей громадянин, засновник та власник господарського товариства, здійснив кілька оборудок, ошукавши підприємців з Польщі та України.
З українськими суб’єктами господарювання він укладав договори купівлі їхньої продукції (пиловника сосни, кукурудзи посівної), отримував товар, не оплачуючи його, збував його та витрачав кошти (500 тис. грн) на власний розсуд.
У схожий спосіб спритник ошукав і польських підприємців. Зобов’язавшись поставити їм зерно ріпаку за привабливими цінами, виманив чималу передоплату – 2,5 млн. грн., і зник.
Нині чоловіка обвинувачують у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та заволодіннях чужим майном шляхом зловживання довірою, у тому числі в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Зауважимо, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним громадянином крадіжки в особливо великих розмірах та шахрайств, якими суб’єктам господарювання у Республіці Польща та в Україні завдано майнової шкоди на майже 3 млн грн.
Ще у січні 2010 року спритник найняв групу осіб задля демонтажу металевих конструкцій на території недіючого підприємства в Ковелі – і вивіз звідти металобрухт вартістю понад півмільйона гривень, завдавши таким чином власнику майна шкоди на цю суму.
Наступного року цей громадянин, засновник та власник господарського товариства, здійснив кілька оборудок, ошукавши підприємців з Польщі та України.
З українськими суб’єктами господарювання він укладав договори купівлі їхньої продукції (пиловника сосни, кукурудзи посівної), отримував товар, не оплачуючи його, збував його та витрачав кошти (500 тис. грн) на власний розсуд.
У схожий спосіб спритник ошукав і польських підприємців. Зобов’язавшись поставити їм зерно ріпаку за привабливими цінами, виманив чималу передоплату – 2,5 млн. грн., і зник.
Нині чоловіка обвинувачують у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та заволодіннях чужим майном шляхом зловживання довірою, у тому числі в особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Зауважимо, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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