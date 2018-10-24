В Україні випав перший сніг





Метеоявище помітили на горі Піп-Іван. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook, - пише



"За станом на 08:00 18.09.2019 на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно, вітер пн. п-з. 5-6 м/с. Температура повітря 0 градусів. Падає дрібний сніг", – йдеться в повідомленні.



Частково припорошило снігом і Буковель, судячи з камер спостереження. Температура повітря тут вранці 18 вересня знизилася до +1 градуса.



Нагадаємо, на 18 вересня синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Вночі в західних областях, вдень також і в усіх інших регіонах – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні в середу, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг.Метеоявище помітили на горі Піп-Іван. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook, - пише Обозреватель "За станом на 08:00 18.09.2019 на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно, вітер пн. п-з. 5-6 м/с. Температура повітря 0 градусів. Падає дрібний сніг", – йдеться в повідомленні.Частково припорошило снігом і Буковель, судячи з камер спостереження. Температура повітря тут вранці 18 вересня знизилася до +1 градуса.Нагадаємо, на 18 вересня синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Вночі в західних областях, вдень також і в усіх інших регіонах – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

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