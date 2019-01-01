Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні
Сьогодні, 16:15
Село Старий Порицьк Іваничівського району бореться за звання села року 2019 року в рамках проекту «Сільський ревізор».
Наразі Старий Порицьк конкурує із дев'ятьма селами. Голосування триватиме до 22 вересня, передає Конкурент.
Серед переваг села Сільський Ревізор назвав:
- активне підприємство, яке готове завжди прийти на допомогу;
- згуртована громада, яка вміє раціонально використовувати кошти;
- місцеві, які своєю роботою розвивають село;
- нова амбулаторія із професіоналами-працівниками;
- затишні дитячий садочок і школа;
- наявність дитячого майданчика;
- дискотеки в селі.
Але є й недоліки:
- не всюди асфальтовані дороги;
- відсутній спортзал у школі;
- потрібен ремонт у будинку культури.
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Наразі Старий Порицьк конкурує із дев'ятьма селами. Голосування триватиме до 22 вересня, передає Конкурент.
Серед переваг села Сільський Ревізор назвав:
- активне підприємство, яке готове завжди прийти на допомогу;
- згуртована громада, яка вміє раціонально використовувати кошти;
- місцеві, які своєю роботою розвивають село;
- нова амбулаторія із професіоналами-працівниками;
- затишні дитячий садочок і школа;
- наявність дитячого майданчика;
- дискотеки в селі.
Але є й недоліки:
- не всюди асфальтовані дороги;
- відсутній спортзал у школі;
- потрібен ремонт у будинку культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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