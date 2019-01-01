Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні





Наразі Старий Порицьк конкурує із дев'ятьма селами.



Серед переваг села Сільський Ревізор назвав:



- активне підприємство, яке готове завжди прийти на допомогу;

- згуртована громада, яка вміє раціонально використовувати кошти;

- місцеві, які своєю роботою розвивають село;

- нова амбулаторія із професіоналами-працівниками;

- затишні дитячий садочок і школа;

- наявність дитячого майданчика;

- дискотеки в селі.



Але є й недоліки:



- не всюди асфальтовані дороги;

- відсутній спортзал у школі;

- потрібен ремонт у будинку культури.

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