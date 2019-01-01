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Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні

Волинське село змагатиметься за звання найкращого в Україні
Село Старий Порицьк Іваничівського району бореться за звання села року 2019 року в рамках проекту «Сільський ревізор».

Наразі Старий Порицьк конкурує із дев'ятьма селами. Голосування триватиме до 22 вересня, передає Конкурент.

Серед переваг села Сільський Ревізор назвав:

- активне підприємство, яке готове завжди прийти на допомогу;
- згуртована громада, яка вміє раціонально використовувати кошти;
- місцеві, які своєю роботою розвивають село;
- нова амбулаторія із професіоналами-працівниками;
- затишні дитячий садочок і школа;
- наявність дитячого майданчика;
- дискотеки в селі.

Але є й недоліки:

- не всюди асфальтовані дороги;
- відсутній спортзал у школі;
- потрібен ремонт у будинку культури.

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Теги: Старий Порицьк, село, Волинь
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