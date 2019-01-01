Знайшли подружжя з Волині, яке не виходило на зв'язок із початку вересня
Сьогодні, 15:16
Поліцейські з’ясували місце знаходження двох мешканців села Боголюби Луцького району, котрі перебували в розшуку.
Про це інформує сектор комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо, в області розшукували Бондара Миколу Ростиславовича, 17 грудня 1961 року народження та Власову Катерину Степанівну, 26 липня 1956 року народження. Вони - мешканці села Боголюби Луцького району.
З відповідною заявою про розшук до поліції звернулися рідні подружжя волинян. Подружжя не виходило на зв'язок із початку вересня. Тепер же поліцейські повідомили, що волинян знайшли.
Протиправних дій щодо них не скоювали, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сектор комунікації ГУНП Волині.
Нагадаємо, в області розшукували Бондара Миколу Ростиславовича, 17 грудня 1961 року народження та Власову Катерину Степанівну, 26 липня 1956 року народження. Вони - мешканці села Боголюби Луцького району.
З відповідною заявою про розшук до поліції звернулися рідні подружжя волинян. Подружжя не виходило на зв'язок із початку вересня. Тепер же поліцейські повідомили, що волинян знайшли.
Протиправних дій щодо них не скоювали, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському місті хочуть встановити «розумні зупинки»
Сьогодні, 15:28
На волинській трасі почали працювати патрульні з TruCam
Сьогодні, 15:24
Знайшли подружжя з Волині, яке не виходило на зв'язок із початку вересня
Сьогодні, 15:16
Скандальний священник, якому видали фальшивий паспорт на Волині, через суд поновив українське громадянство
Сьогодні, 14:55
Медіа