Курс валют у Луцьку на 20 вересня





Євро при купівлі становить - 26.881, продажу - 27.446.



Курс російського рубля: купівля - 0.335, продаж - 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.021, продаж - 6.399.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.459, а продаж - 24.800.Євро при купівлі становить - 26.881, продажу - 27.446.Курс російського рубля: купівля - 0.335, продаж - 0.392.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.021, продаж - 6.399.

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