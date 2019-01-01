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Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО

Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО
У четвер, 19 вересня, у Луцьку відбулося тренувальне заняття особового складу оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Волинській області з експлуатації новітніх апаратів для захисту органів дихання Dräger PSS 4000, нещодавно придбаних Управлінням ДСНС України у Волинській області за кошти Європейського Союзу у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Співробітники ДСНС випробували індивідуальні засоби захисту на відкритому повітрі, а також відпрацювали комплекс дій в задимленому середовищі, штучно створеному в умовах теплодимокамери.

Після роботи в дихальних апаратах рятувальники відзначили їх ергономічність та зручність в експлуатації.

Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО

Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО

Як зазначив начальник Управління ДСНС України у Волинській області генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Грушовінчук, поповнення матеріально-технічної бази новітніми зразками обладнання для пожежогасіння дозволить волинським рятувальникам максимально ефективно реагувати на виклики сьогодення, пов’язані з виникненням надзвичайних ситуацій та великих пожеж, оперативно вживати заходи для рятування людей та матеріальних цінностей в складних умовах і непридатному для дихання середовищі.

Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО

Луцькі рятувальники випробували у дії новітні дихальні апарати. ФОТО

«60 закуплених дихальних апаратів та по 4 маски до кожного з них поповнили базу газодимозахисної служби усіх трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька, а вивільнені апарати після проведення технічного обслуговування у справному стані будуть передані для експлуатації в районні підрозділи Управління ДСНС у Волинській області. Крім цього, в рамках проєкту «Ефективна координація рятувальних заходів в Остролецько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області», що співфінансується Європейським Союзом по Програмі «Польща-Білорусь-Україна», закуплено дороговартісний сервісний прилад (так званий мультитест) для перевірки справності масок та апаратів газодимозахисної служби області»,- зазначив Володимир Грушовінчук.

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Теги: рятувальники, дихальні апарати, ДСНС
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