На Хмельниччині в аварії загинув військовий





Про це повідомили у пресслужбі



За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.



Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.Про це повідомили у пресслужбі ДБР За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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