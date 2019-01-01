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На Хмельниччині в аварії загинув військовий

На Хмельниччині в аварії загинув військовий
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася на території однієї з військових частин. Жертвою аварії став військовослужбовець.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем «Урал 4320» та здійснив зіткнення із бетонною електроопорою. Як наслідок, військовослужбовець, який знаходився в кузові згаданого автомобіля, загинув.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

Кваліфікація: порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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Теги: аварія, смерть, ДТП
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