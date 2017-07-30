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Волинянина, який спричинив автотрощу із 9-ма загиблими, взяли під варту

Волинянина, який спричинив автотрощу із 9-ма загиблими, взяли під варту
У вівторок, 24 вересня, за погодженням із прокуратурою Житомирської області, подали до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою водію, підозрюваному у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події на Житомирщині.

Про це інформує пресслужба прокуратури у Житомирській області.

За результатом розгляду клопотання, волинянину обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення грошової застави.

Нагадаємо, трагічна подія сталася пізно увечері минулої неділі, 22 вересня, на 250 км автодороги «Київ-Чоп», поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району.

Житель Волинської області, рухаючись на автомобілі DAF з напівпричепом (цистерна з газом) у напрямку Києва, не впорався із керуванням та зіткнувся із автобусом, який перевозив громадян з Яремче до Житомира, зупинився на узбіччі дороги. Унаслідок зіткнення дев’ять осіб загинули на місці ДТП, 11 осіб, у тому числі і водій вантажного автомобіля, травмувалися.

У понеділок, 23 вересня, водію вантажного автомобіля повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

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Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління ГУНП в області.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

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Теги: прокуратура Житомирщини, смертельна аварія, водій з Волині
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