25 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна ходити у ліс

25 вересня в народному календарі вшановують пам’ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників – Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.Іменини сьогодні святкують: Даниїл, Семен, Федір, - пише 24 канал.– Багато жовтого листя на деревах – до ранньої і довгої осені.– Дощ пішов – до затяжної зими.– Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.– Грім гримить – осінь буде теплою.– Сонячний день – до ясної погоди.– Дерева без листя стоять – зима рано настане.– Вбити змію – до біди.1. Розпочинайте нові справи цього дня – вони успішно завершаться.1. У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій, які у цей день сповзаються з усіх усюд до лісу.