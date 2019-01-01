Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика

Матвійка Хвищука.



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Студенти разом із батьками та педагогами приготували смачну домашню випічку та запропонували усім охочим придбати її за символічну ціну.



Захід розпочали з молитви священиків Благовіщенського собору, які разом із студентами та викладачами, звернулися з проханням до Бога про дарування здоров'я усім хворим діткам.



Директор навчального закладу Олена Григола особисто висловила щиру подяку студентам за милосердя і доброту в підтримці благодійної акції. Вона зазначила, що пишається, бо саме вони стануть майбутнім української медицини.



"Сподіваємося, що цим благодійним вчинком ми зможемо допомогти хворому Матвійку та на особистому прикладі закликати всіх людей частіше робити добрі справи", - йдеться у дописі.



Зібрані кошти будуть перераховані мамі хворого хлопчика, яка, до речі, є випускницею медичного коледжу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському медичному коледжі провели благодійний ярмарок, спрямований на збір коштів у підтримку у лікуванні онкохворогоПро це повідомляє Ковельpost. Студенти разом із батьками та педагогами приготували смачну домашню випічку та запропонували усім охочим придбати її за символічну ціну.Захід розпочали з молитви священиків Благовіщенського собору, які разом із студентами та викладачами, звернулися з проханням до Бога про дарування здоров'я усім хворим діткам.Директор навчального закладуособисто висловила щиру подяку студентам за милосердя і доброту в підтримці благодійної акції. Вона зазначила, що пишається, бо саме вони стануть майбутнім української медицини."Сподіваємося, що цим благодійним вчинком ми зможемо допомогти хворому Матвійку та на особистому прикладі закликати всіх людей частіше робити добрі справи", - йдеться у дописі.Зібрані кошти будуть перераховані мамі хворого хлопчика, яка, до речі, є випускницею медичного коледжу.

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