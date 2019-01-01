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Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика

Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
У Ковельському медичному коледжі провели благодійний ярмарок, спрямований на збір коштів у підтримку у лікуванні онкохворого Матвійка Хвищука.

Про це повідомляє Ковельpost.

Студенти разом із батьками та педагогами приготували смачну домашню випічку та запропонували усім охочим придбати її за символічну ціну.

Захід розпочали з молитви священиків Благовіщенського собору, які разом із студентами та викладачами, звернулися з проханням до Бога про дарування здоров'я усім хворим діткам.

Директор навчального закладу Олена Григола особисто висловила щиру подяку студентам за милосердя і доброту в підтримці благодійної акції. Вона зазначила, що пишається, бо саме вони стануть майбутнім української медицини.

"Сподіваємося, що цим благодійним вчинком ми зможемо допомогти хворому Матвійку та на особистому прикладі закликати всіх людей частіше робити добрі справи", - йдеться у дописі.

Зібрані кошти будуть перераховані мамі хворого хлопчика, яка, до речі, є випускницею медичного коледжу.

Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика
Студенти ковельського медколеджу зібрали кошти на лікування онкохворого хлопчика

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Теги: Ковельський медколедж, благодійний ярмарок, онкохворий хлопчик
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