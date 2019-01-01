Батько загинув, вітаючи доньку з весіллям
Сьогодні, 03:19
У Генічеську Херсонської області весілля рідної доньки закінчилося трагедією для її батька - він загинув.
Про це повідомляє УНІАН.
45-річний чоловік гучно відзначав весілля своєї доньки в одному з місцевих кафе по вулиці Центральній. Свято тривало допізна, о 23:00 батько вирішив привітати молодят феєрверком.
Щоб не влаштовувати гучний шум біля кафе, він вирішив вийти на проїжджу частину і запустити піротехніку там, але з необережності не помітив авто, яке його і збило.
Донька побачила батька на дорозі й викликала медиків, але травми виявилися несумісними з життям. Лікарі лише констатували смерть.
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Про це повідомляє УНІАН.
45-річний чоловік гучно відзначав весілля своєї доньки в одному з місцевих кафе по вулиці Центральній. Свято тривало допізна, о 23:00 батько вирішив привітати молодят феєрверком.
Щоб не влаштовувати гучний шум біля кафе, він вирішив вийти на проїжджу частину і запустити піротехніку там, але з необережності не помітив авто, яке його і збило.
Донька побачила батька на дорозі й викликала медиків, але травми виявилися несумісними з життям. Лікарі лише констатували смерть.
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