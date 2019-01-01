На Волині вандали розмалювали непристойними малюнками дитмайданчик





Про це повідомляє



Поліція звертається до громадян, які могли стати свідками, повідомити будь-яку інформацію про причетних осіб.



Правоохоронці зареєстрували вказаний факт, проводиться перевірка, встановлюють причетних осіб.



Якщо комусь відома будь-яка інформація з даного приводу, просять повідомити поліцію за номерами 050-48-45-283, 095-07-62-309.



Анонімність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смт Турійськ невідомі розмалювали непристойними малюнками дитячий майданчик, що знаходиться біля будинку культури.Про це повідомляє Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.Поліція звертається до громадян, які могли стати свідками, повідомити будь-яку інформацію про причетних осіб.Правоохоронці зареєстрували вказаний факт, проводиться перевірка, встановлюють причетних осіб.Якщо комусь відома будь-яка інформація з даного приводу, просять повідомити поліцію за номерами 050-48-45-283, 095-07-62-309.Анонімність гарантують.

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