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На Волині вандали розмалювали непристойними малюнками дитмайданчик

На Волині вандали розмалювали непристойними малюнками дитмайданчик
У смт Турійськ невідомі розмалювали непристойними малюнками дитячий майданчик, що знаходиться біля будинку культури.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.

Поліція звертається до громадян, які могли стати свідками, повідомити будь-яку інформацію про причетних осіб.

Правоохоронці зареєстрували вказаний факт, проводиться перевірка, встановлюють причетних осіб.

Якщо комусь відома будь-яка інформація з даного приводу, просять повідомити поліцію за номерами 050-48-45-283, 095-07-62-309.

Анонімність гарантують.

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Теги: поліція Волині, пошук свідків, вандали
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