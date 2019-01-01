На Волині вандали розмалювали непристойними малюнками дитмайданчик
Сьогодні, 12:00
У смт Турійськ невідомі розмалювали непристойними малюнками дитячий майданчик, що знаходиться біля будинку культури.
Про це повідомляє Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, які могли стати свідками, повідомити будь-яку інформацію про причетних осіб.
Правоохоронці зареєстрували вказаний факт, проводиться перевірка, встановлюють причетних осіб.
Якщо комусь відома будь-яка інформація з даного приводу, просять повідомити поліцію за номерами 050-48-45-283, 095-07-62-309.
Анонімність гарантують.
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Про це повідомляє Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, які могли стати свідками, повідомити будь-яку інформацію про причетних осіб.
Правоохоронці зареєстрували вказаний факт, проводиться перевірка, встановлюють причетних осіб.
Якщо комусь відома будь-яка інформація з даного приводу, просять повідомити поліцію за номерами 050-48-45-283, 095-07-62-309.
Анонімність гарантують.
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