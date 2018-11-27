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На Волині горіла вантажівка

На Волині горіла вантажівка
У селищі Сенкевичівка Горохівського району горіла вантажівка МАЗ.

Про це пише Волинь Нова.

За попередньою інформацією, вогонь знищив кабіну МАЗа. Причину пожежі з’ясовують рятівники.

На щастя, обійшлося без жертв.

Також зазначили, що у Горохові невідомий підпалив очерет. Сухостій міг спалахнути від недопалка, тому рятівники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: пожежа, Волинь, автомобіль
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