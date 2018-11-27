На Волині горіла вантажівка
Сьогодні, 08:27
У селищі Сенкевичівка Горохівського району горіла вантажівка МАЗ.
Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, вогонь знищив кабіну МАЗа. Причину пожежі з’ясовують рятівники.
На щастя, обійшлося без жертв.
Також зазначили, що у Горохові невідомий підпалив очерет. Сухостій міг спалахнути від недопалка, тому рятівники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
За попередньою інформацією, вогонь знищив кабіну МАЗа. Причину пожежі з’ясовують рятівники.
На щастя, обійшлося без жертв.
Також зазначили, що у Горохові невідомий підпалив очерет. Сухостій міг спалахнути від недопалка, тому рятівники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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