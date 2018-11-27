На Волині горіла вантажівка





Про це пише



За попередньою інформацією, вогонь знищив кабіну МАЗа. Причину пожежі з’ясовують рятівники.



На щастя, обійшлося без жертв.



Також зазначили, що у Горохові невідомий підпалив очерет. Сухостій міг спалахнути від недопалка, тому рятівники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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