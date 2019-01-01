Курс валют у Луцьку на 27 вересня





Євро при купівлі становить - 26.107, продажу - 26.728.



Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.389.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.734, продаж - 6.186.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.968, а продаж - 24.349.Євро при купівлі становить - 26.107, продажу - 26.728.Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.389.Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.734, продаж - 6.186.

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