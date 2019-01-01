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Курс валют у Луцьку на 27 вересня

Курс валют у Луцьку на 27 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.968, а продаж - 24.349.

Євро при купівлі становить - 26.107, продажу - 26.728.

Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.389.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.734, продаж - 6.186.

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Теги: курс валют, Луцьк
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