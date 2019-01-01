Курс валют у Луцьку на 27 вересня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 23.968, а продаж - 24.349.
Євро при купівлі становить - 26.107, продажу - 26.728.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.389.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.734, продаж - 6.186.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 26.107, продажу - 26.728.
Курс російського рубля: купівля - 0.330, продаж - 0.389.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.734, продаж - 6.186.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа
Сьогодні, 09:38
Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 27 вересня
Сьогодні, 09:10
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
У Ковелі, попри заборону, може виступити цирк з тваринами. ФОТО
Сьогодні, 08:47
Медіа