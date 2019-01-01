вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця

У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця
У селі Мизове Старовижівського району чоловік пограбував неповнолітнього.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

26 вересня до відділення поліції із заявою звернулася 42-річна волинянка. Жінка повідомила, що цього ж дня на вулиці Центральній у селі Мизове Старовижівського району невідомий чоловік, застосувавши насильство відносно її 17-річного сина, відкрито заволодів його мобільним телефоном «Ergo». Сума завданих матеріальних збитків становить 1,4 тис. грн. Правоохоронці мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель цього ж села.

Слідчі відомості внесли до Єиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9-річний волинянин потребує дороговартісного лікування: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 15:24
На вихідні Україну накриють дощі
Сьогодні, 15:23
У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця
Сьогодні, 15:21
Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку
Сьогодні, 15:06
Через ремонтні роботи центр Луцька сидить без світла
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Користувався паспортом брата: на кордоні з Польщею затримали волинянина-грабіжника Користувався паспортом брата: на кордоні з Польщею затримали волинянина-грабіжника
Сьогодні, 11:46
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
29 серпень, 14:18
На Волині у храмі, який нещодавно перейшов до ПЦУ, викрали старовинну ікону На Волині у храмі, який нещодавно перейшов до ПЦУ, викрали старовинну ікону
20 серпень, 18:50
Били по голові: на Волині пограбували чоловіка Били по голові: на Волині пограбували чоловіка
13 серпень, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
26 вересень, 01:22
 1
Богдан літав разом з Азаровим на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції
Сьогодні, 15:46
 0
9-річний волинянин потребує дороговартісного лікування: рідні благають про допомогу
Сьогодні, 15:24
 0
На вихідні Україну накриють дощі
Сьогодні, 15:23
 0
У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿