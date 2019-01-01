У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця
Сьогодні, 15:21
У селі Мизове Старовижівського району чоловік пограбував неповнолітнього.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
26 вересня до відділення поліції із заявою звернулася 42-річна волинянка. Жінка повідомила, що цього ж дня на вулиці Центральній у селі Мизове Старовижівського району невідомий чоловік, застосувавши насильство відносно її 17-річного сина, відкрито заволодів його мобільним телефоном «Ergo». Сума завданих матеріальних збитків становить 1,4 тис. грн. Правоохоронці мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель цього ж села.
Слідчі відомості внесли до Єиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
26 вересня до відділення поліції із заявою звернулася 42-річна волинянка. Жінка повідомила, що цього ж дня на вулиці Центральній у селі Мизове Старовижівського району невідомий чоловік, застосувавши насильство відносно її 17-річного сина, відкрито заволодів його мобільним телефоном «Ergo». Сума завданих матеріальних збитків становить 1,4 тис. грн. Правоохоронці мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель цього ж села.
Слідчі відомості внесли до Єиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На вихідні Україну накриють дощі
Сьогодні, 15:23
У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця
Сьогодні, 15:21
Хто очолив управління охорони здоров'я у Луцьку
Сьогодні, 15:06
Через ремонтні роботи центр Луцька сидить без світла
Сьогодні, 14:59
Медіа