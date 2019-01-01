У селі на Волині чоловік пограбував 17-річного хлопця

У селі Мизове Старовижівського району чоловік пограбував неповнолітнього.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.26 вересня до відділення поліції із заявою звернулася 42-річна волинянка. Жінка повідомила, що цього ж дня на вулиці Центральній у селі Мизове Старовижівського району невідомий чоловік, застосувавши насильство відносно її 17-річного сина, відкрито заволодів його мобільним телефоном «Ergo». Сума завданих матеріальних збитків становить 1,4 тис. грн. Правоохоронці мобільний телефон вилучили та повернуть власнику.Співробітники сектору реагування патрульної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель цього ж села.Слідчі відомості внесли до Єиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.