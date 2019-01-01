У ковельської борчині викрали нове авто

Юлії Ткач викрали подароване на день народження авто.



Про це спортсменка сповістила на своїй сторінці у Facebook, передає



Авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.



«Це як страшний сон, ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною. Коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто. Все ... він просто зник. Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі. Засмучена, розгублена і втрачена надії...», – написала Юлія Ткач у дописі.



Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву, а також розмістили оголошення у спільності «Варта 1» у Facebook.



«Невідомі особи заволоділи автомобілем Мазда 3 2018 року випуску, червоного кольору. Державний номер: #АТ7787ЕХ. Прикмети: чорні рейлінги на даху і чорні литі диски, є накладка на задньому бампері теж чорна. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1», – йдеться в оголошенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ковельської борчинівикрали подароване на день народження авто.Про це спортсменка сповістила на своїй сторінці у Facebook, передає Район. Ковель. Авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.«Це як страшний сон, ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною. Коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто. Все ... він просто зник. Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі. Засмучена, розгублена і втрачена надії...», – написала Юлія Ткач у дописі.Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву, а також розмістили оголошення у спільності «Варта 1» у Facebook.«Невідомі особи заволоділи автомобілем Мазда 3 2018 року випуску, червоного кольору. Державний номер: #АТ7787ЕХ. Прикмети: чорні рейлінги на даху і чорні литі диски, є накладка на задньому бампері теж чорна. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1», – йдеться в оголошенні.

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