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У ковельської борчині викрали нове авто

У ковельської борчині викрали нове авто
У ковельської борчині Юлії Ткач викрали подароване на день народження авто.

Про це спортсменка сповістила на своїй сторінці у Facebook, передає Район. Ковель.

Авто викрали вночі, 29 вересня, у Львові на вулиці Симоненка на парковці біля церкви Ольги і Володимира.

«Це як страшний сон, ніколи не могла подумати, що це може статись зі мною. Коли ти зранку ідеш на парковку, а там просто немає твого авто. Все ... він просто зник. Як можна поцупити чуже, те, що належить не тобі. Засмучена, розгублена і втрачена надії...», – написала Юлія Ткач у дописі.

Для пошуку авто спортсменка звернулася до поліції, де прийняли заяву, а також розмістили оголошення у спільності «Варта 1» у Facebook.

«Невідомі особи заволоділи автомобілем Мазда 3 2018 року випуску, червоного кольору. Державний номер: #АТ7787ЕХ. Прикмети: чорні рейлінги на даху і чорні литі диски, є накладка на задньому бампері теж чорна. Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102 або #Varta1», – йдеться в оголошенні.

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Теги: нове авто, ковельська борчиня, крадіжка
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