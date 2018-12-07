У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ
Сьогодні, 17:16
У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, який її в той час ремонтував. Постраждалий отримав множинні травми, його госпіталізували в міську лікарю. Проте у медзакладі чоловік повідомив, що травму отримав вдома.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався близько 11 години 28 вересня. Чоловік, 1958 року народження, ремонтував автомобіль на території підприємства за адресою Карбишева, 3а. Автомобіль покотився та наїхав на чоловіка, у результаті в нього - струс мозку, розсічена рана голови, закритий перелом передпліч.
Натомість в міській клінічній лікарні при поступленні чоловік заявив, що травму отримав вдома. Зараз він перебуває у відділенні загальної хірургії на стаціонарному лікуванні, стан стабільний.
Факт виклику бригади «швидкої» за адресою Карбишева, 3а в коментарі ІА Волинські Новини підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Натомість в поліції зазначили, що жодних викликів щодо такого факту того дня за цією адресою вони не отримували.
За вищезгаданою адресою знаходяться приміщення Луцької картонно-паперової фабрики. На підприємстві інцидент коментувати відмовились, порадивши направити письмовий запит.
Головне фото – ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інцидент стався близько 11 години 28 вересня. Чоловік, 1958 року народження, ремонтував автомобіль на території підприємства за адресою Карбишева, 3а. Автомобіль покотився та наїхав на чоловіка, у результаті в нього - струс мозку, розсічена рана голови, закритий перелом передпліч.
Натомість в міській клінічній лікарні при поступленні чоловік заявив, що травму отримав вдома. Зараз він перебуває у відділенні загальної хірургії на стаціонарному лікуванні, стан стабільний.
Факт виклику бригади «швидкої» за адресою Карбишева, 3а в коментарі ІА Волинські Новини підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Натомість в поліції зазначили, що жодних викликів щодо такого факту того дня за цією адресою вони не отримували.
За вищезгаданою адресою знаходяться приміщення Луцької картонно-паперової фабрики. На підприємстві інцидент коментувати відмовились, порадивши направити письмовий запит.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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