У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ





Про це Інформаційному агентству



Інцидент стався близько 11 години 28 вересня. Чоловік, 1958 року народження, ремонтував автомобіль на території підприємства за адресою Карбишева, 3а. Автомобіль покотився та наїхав на чоловіка, у результаті в нього - струс мозку, розсічена рана голови, закритий перелом передпліч.



Натомість в міській клінічній лікарні при поступленні чоловік заявив, що травму отримав вдома. Зараз він перебуває у відділенні загальної хірургії на стаціонарному лікуванні, стан стабільний.



Факт виклику бригади «швидкої» за адресою Карбишева, 3а в коментарі ІА Волинські Новини підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Натомість в поліції зазначили, що жодних викликів щодо такого факту того дня за цією адресою вони не отримували.



За вищезгаданою адресою знаходяться приміщення Луцької картонно-паперової фабрики. На підприємстві інцидент коментувати відмовились, порадивши направити письмовий запит.



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