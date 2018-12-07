вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ

У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ
У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, який її в той час ремонтував. Постраждалий отримав множинні травми, його госпіталізували в міську лікарю. Проте у медзакладі чоловік повідомив, що травму отримав вдома.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інцидент стався близько 11 години 28 вересня. Чоловік, 1958 року народження, ремонтував автомобіль на території підприємства за адресою Карбишева, 3а. Автомобіль покотився та наїхав на чоловіка, у результаті в нього - струс мозку, розсічена рана голови, закритий перелом передпліч.

Натомість в міській клінічній лікарні при поступленні чоловік заявив, що травму отримав вдома. Зараз він перебуває у відділенні загальної хірургії на стаціонарному лікуванні, стан стабільний.

Факт виклику бригади «швидкої» за адресою Карбишева, 3а в коментарі ІА Волинські Новини підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Натомість в поліції зазначили, що жодних викликів щодо такого факту того дня за цією адресою вони не отримували.

За вищезгаданою адресою знаходяться приміщення Луцької картонно-паперової фабрики. На підприємстві інцидент коментувати відмовились, порадивши направити письмовий запит.

Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Лук сучасний, але замурзаний»: як виглядав волинянин 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:55
У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ
Сьогодні, 17:16
У Володимирі-Волинському ВАЗ протаранив мінівен
Сьогодні, 17:15
Нова смертельна гра серед підлітків: у Черкасах брат підпалив 11-річну сестру
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
04 січень, 14:01
Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola» Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»
04 січень, 09:44
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
07 грудень, 2018, 16:27
У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО
10 вересень, 2018, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку біля озера з'явилося дитяче містечко розваг. ФОТО
Сьогодні, 18:01
 0
«Лук сучасний, але замурзаний»: як виглядав волинянин 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку на Соборності – прорив на теплотрасі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:39
 0
У Луцьку на підприємстві вантажівка наїхала на чоловіка, – ЗМІ
Сьогодні, 17:16
 0
У Володимирі-Волинському ВАЗ протаранив мінівен
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿