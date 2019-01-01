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1 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

1 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 1 жовтня, віряни вшановують пам'ять святої Аріадни.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде пізно.
Якщо журавлі летять на південь, то на Покров буде мороз.
Якщо птахів не видно, то раніше Артем'єва дня мороз не вдарить.
Якщо бур'яни дуже високі виросли, то взимку буде багато снігу.
Яка погода сьогодні, такою вона буде й 1 квітня.
Якщо тріщить домашні меблі або начиння, то скоро піде дощ.
Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.
До цієї дати закінчували збір білих грибів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто хвалитися перед іншими своїми успіхами та досягненнями, а також просити у Господа більше, ніж вам необхідно.
Сьогодні не варто лінуватись, адже потрібно робити заготовки на зиму, збирати гриби, сушити ягоди тощо.

Не можна прибирати павутину, якщо ви її помітили. Нехай плететься далі, адже вона знаменує теплу погоду.


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Теги: 1 жовтня, свято
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