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Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони

Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони
Протягом січня-вересня 2019 року власники вартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 2 мільйони 931.5 тисяч гривень транспортного податку.

Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.

Серед територіальних одиниць, що традиційно отримують найбільші суми від «автоподатку» до бюджету - місто Луцьк та Луцький район.

Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.



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Теги: VIP-авто, податок, транспорт, Волинь
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