Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони

Протягом січня-вересня 2019 року власники вартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 2 мільйони 931.5 тисяч гривень транспортного податку.Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.Серед територіальних одиниць, що традиційно отримують найбільші суми від «автоподатку» до бюджету - місто Луцьк та Луцький район.Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.