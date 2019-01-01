Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони
Сьогодні, 11:01
Протягом січня-вересня 2019 року власники вартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 2 мільйони 931.5 тисяч гривень транспортного податку.
Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.
Серед територіальних одиниць, що традиційно отримують найбільші суми від «автоподатку» до бюджету - місто Луцьк та Луцький район.
Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).
Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.
Серед територіальних одиниць, що традиційно отримують найбільші суми від «автоподатку» до бюджету - місто Луцьк та Луцький район.
Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).
Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині обікрали сільський магазин
Сьогодні, 11:02
Власники VIP-авто збагатили місцеві бюджети Волині майже на три мільйони
Сьогодні, 11:01
У ресторації «Брама» пропонують вигідно пообідати*
Сьогодні, 10:59
Порошенко обіцяє три мільйони за інформацію про замовників і виконавців замаху на Гонтареву
Сьогодні, 10:50
Медіа