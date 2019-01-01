«Ці правила написані кров’ю»: волинян закликають добровільно здати незаконну зброю
Сьогодні, 13:38
На Волині з 1 по 31 жовтня триває місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів, засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії – газових пістолетів і револьверів.
Про це розповідали 1 жовтня під час брифінгу щодо проведення на території області місячника добровільної здачі зброї.
Так, заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак наголосив на тому, що громадяни повинні бути свідомими і оцінювати усі ризики незаконного зберігання зброї, закликає усіх долучитися до створення безпекового середовища, перш за все, у власних домівках.
«Можливо, десь і врятуємо чиєсь життя, зробимо так, аби поблизу наших домівок не вибухали боєприпаси і з нашими близькими не траплялися трагічні ситуації», – каже правоохоронець.
Сергій Козак пригадав моторошну історію, яка трапилася цього року в липні на Рівненщині, коли двоє дітей намагалися відкрити дідусів сейф і підірвалися на боєприпасах.
«Ці правила написані кров’ю», – зауважує начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко. Він зазначає, що на Волині останнім часом люди все ж відповідальніше ставляться до здачі незаконної зброї і боєприпасів. До слова, місячники здачі зброї влаштовують двічі на рік.
В жовтні 2018 року під час такого місячника здали 219 одиниць різної зброї та боєприпасів. У 2019 році показники зросли, за квітень громадяни добровільно відмовилися від 239 одиниць, зокрема здали:
50 одиниць нарізної, спортивної мисливської або зброї армійських зразків.
21 одиниця зброї часів Великої Вітчизняної війни.
6 мисливських нарізних карабінів;
128 одиниць мисливської гладкоствольної зброї;
33 холодної зброї;
1 стартовий пістолет;
55 спецзасобів (32 газових пістолети-револьвери, 23 пристрої травматичної дії);
759 набоїв різного калібру і призначення.
Повідомили, що усю зброю, яку здають громадяни під час акції – знищують.
У випадку, коли громадянин добровільно здає мисливську гладкоствольну зброю, то у встановленому законом порядку, він може зареєструвати її на себе.
Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП у Волинській області Павло Харитонюк звертає увагу на те, що у кожному районі є людина, яка відповідає за зброю, то ж звернутися і здати її можна за місцем проживання.
У випадку добровільної здачі зброї, що передбачено частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Однак за незаконне поводження із вогнепальною або холодною зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами частина 1 та 2 вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У групу ризиків відносять також костети, кинджали та іншу холодну зброю.
Із питань добровільної здачі зброї можна звертатись у служби дозвільної системи територіальних підрозділів поліції ГУНП у Волинській області:
Тел. дозвільної системи ГУНП; 74-20-69
Тел. дозвільної системи Луцького відділу поліції; 24-57-49.
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Про це розповідали 1 жовтня під час брифінгу щодо проведення на території області місячника добровільної здачі зброї.
Так, заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак наголосив на тому, що громадяни повинні бути свідомими і оцінювати усі ризики незаконного зберігання зброї, закликає усіх долучитися до створення безпекового середовища, перш за все, у власних домівках.
«Можливо, десь і врятуємо чиєсь життя, зробимо так, аби поблизу наших домівок не вибухали боєприпаси і з нашими близькими не траплялися трагічні ситуації», – каже правоохоронець.
Сергій Козак пригадав моторошну історію, яка трапилася цього року в липні на Рівненщині, коли двоє дітей намагалися відкрити дідусів сейф і підірвалися на боєприпасах.
«Ці правила написані кров’ю», – зауважує начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко. Він зазначає, що на Волині останнім часом люди все ж відповідальніше ставляться до здачі незаконної зброї і боєприпасів. До слова, місячники здачі зброї влаштовують двічі на рік.
В жовтні 2018 року під час такого місячника здали 219 одиниць різної зброї та боєприпасів. У 2019 році показники зросли, за квітень громадяни добровільно відмовилися від 239 одиниць, зокрема здали:
50 одиниць нарізної, спортивної мисливської або зброї армійських зразків.
21 одиниця зброї часів Великої Вітчизняної війни.
6 мисливських нарізних карабінів;
128 одиниць мисливської гладкоствольної зброї;
33 холодної зброї;
1 стартовий пістолет;
55 спецзасобів (32 газових пістолети-револьвери, 23 пристрої травматичної дії);
759 набоїв різного калібру і призначення.
Повідомили, що усю зброю, яку здають громадяни під час акції – знищують.
У випадку, коли громадянин добровільно здає мисливську гладкоствольну зброю, то у встановленому законом порядку, він може зареєструвати її на себе.
Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП у Волинській області Павло Харитонюк звертає увагу на те, що у кожному районі є людина, яка відповідає за зброю, то ж звернутися і здати її можна за місцем проживання.
У випадку добровільної здачі зброї, що передбачено частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Однак за незаконне поводження із вогнепальною або холодною зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами частина 1 та 2 вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У групу ризиків відносять також костети, кинджали та іншу холодну зброю.
Із питань добровільної здачі зброї можна звертатись у служби дозвільної системи територіальних підрозділів поліції ГУНП у Волинській області:
Тел. дозвільної системи ГУНП; 74-20-69
Тел. дозвільної системи Луцького відділу поліції; 24-57-49.
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