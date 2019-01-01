«Ці правила написані кров’ю»: волинян закликають добровільно здати незаконну зброю





Про це розповідали 1 жовтня під час брифінгу щодо проведення на території області місячника добровільної здачі зброї.



Так, заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак наголосив на тому, що громадяни повинні бути свідомими і оцінювати усі ризики незаконного зберігання зброї, закликає усіх долучитися до створення безпекового середовища, перш за все, у власних домівках.



«Можливо, десь і врятуємо чиєсь життя, зробимо так, аби поблизу наших домівок не вибухали боєприпаси і з нашими близькими не траплялися трагічні ситуації», – каже правоохоронець.



Сергій Козак пригадав моторошну історію, яка трапилася цього року в липні на Рівненщині, коли



«Ці правила написані кров’ю», – зауважує начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко. Він зазначає, що на Волині останнім часом люди все ж відповідальніше ставляться до здачі незаконної зброї і боєприпасів. До слова, місячники здачі зброї влаштовують двічі на рік.







В жовтні 2018 року під час такого місячника здали 219 одиниць різної зброї та боєприпасів. У 2019 році показники зросли, за квітень громадяни добровільно відмовилися від 239 одиниць, зокрема здали:



50 одиниць нарізної, спортивної мисливської або зброї армійських зразків.

21 одиниця зброї часів Великої Вітчизняної війни.

6 мисливських нарізних карабінів;

128 одиниць мисливської гладкоствольної зброї;

33 холодної зброї;

1 стартовий пістолет;

55 спецзасобів (32 газових пістолети-револьвери, 23 пристрої травматичної дії);

759 набоїв різного калібру і призначення.



Повідомили, що усю зброю, яку здають громадяни під час акції – знищують.



У випадку, коли громадянин добровільно здає мисливську гладкоствольну зброю, то у встановленому законом порядку, він може зареєструвати її на себе.



Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП у Волинській області Павло Харитонюк звертає увагу на те, що у кожному районі є людина, яка відповідає за зброю, то ж звернутися і здати її можна за місцем проживання.



У випадку добровільної здачі зброї, що передбачено частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Однак за незаконне поводження із вогнепальною або холодною зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами частина 1 та 2 вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У групу ризиків відносять також костети, кинджали та іншу холодну зброю.



Із питань добровільної здачі зброї можна звертатись у служби дозвільної системи територіальних підрозділів поліції ГУНП у Волинській області:

Тел. дозвільної системи ГУНП; 74-20-69

Тел. дозвільної системи Луцького відділу поліції; 24-57-49.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 1 по 31 жовтня триває місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових матеріалів, засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії – газових пістолетів і револьверів.Про це розповідали 1 жовтня під час брифінгу щодо проведення на території області місячника добровільної здачі зброї.Так, заступник начальника ГУНП у Волинській областінаголосив на тому, що громадяни повинні бути свідомими і оцінювати усі ризики незаконного зберігання зброї, закликає усіх долучитися до створення безпекового середовища, перш за все, у власних домівках.«Можливо, десь і врятуємо чиєсь життя, зробимо так, аби поблизу наших домівок не вибухали боєприпаси і з нашими близькими не траплялися трагічні ситуації», – каже правоохоронець.Сергій Козак пригадав моторошну історію, яка трапилася цього року в липні на Рівненщині, коли двоє дітей намагалися відкрити дідусів сейф і підірвалися на боєприпасах «Ці правила написані кров’ю», – зауважує начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Володимир Солоненко. Він зазначає, що на Волині останнім часом люди все ж відповідальніше ставляться до здачі незаконної зброї і боєприпасів. До слова, місячники здачі зброї влаштовують двічі на рік.В жовтні 2018 року під час такого місячника здали 219 одиниць різної зброї та боєприпасів. У 2019 році показники зросли, за квітень громадяни добровільно відмовилися від 239 одиниць, зокрема здали:50 одиниць нарізної, спортивної мисливської або зброї армійських зразків.21 одиниця зброї часів Великої Вітчизняної війни.6 мисливських нарізних карабінів;128 одиниць мисливської гладкоствольної зброї;33 холодної зброї;1 стартовий пістолет;55 спецзасобів (32 газових пістолети-револьвери, 23 пристрої травматичної дії);759 набоїв різного калібру і призначення.Повідомили, що усю зброю, яку здають громадяни під час акції – знищують.У випадку, коли громадянин добровільно здає мисливську гладкоствольну зброю, то у встановленому законом порядку, він може зареєструвати її на себе.Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУНП у Волинській областізвертає увагу на те, що у кожному районі є людина, яка відповідає за зброю, то ж звернутися і здати її можна за місцем проживання.У випадку добровільної здачі зброї, що передбачено частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. Однак за незаконне поводження із вогнепальною або холодною зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами частина 1 та 2 вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. У групу ризиків відносять також костети, кинджали та іншу холодну зброю.Із питань добровільної здачі зброї можна звертатись у служби дозвільної системи територіальних підрозділів поліції ГУНП у Волинській області:Тел. дозвільної системи ГУНП;Тел. дозвільної системи Луцького відділу поліції;

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