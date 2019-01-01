Кривава драма у Миколаєві: як німець переслідував і знущався над коханою





Дівчина двічі писала на нього заяву до поліції. В результаті німець сам підкараулив тренерку біля будинку і по-звірячому порізав її ножем, - пише



Фатальна зустріч



30-річна Ірина Корсак – тренер із Zumba. Її Інстаграм буквально завалений фотографіями з тренувань. "Ми з нею познайомилися в 2012 році, коли разом проходили навчання з цього виду спорту. Відтоді дружимо. Вона мегапорядна людина", – розповідає подруга дівчини Юлія Зосімова.





Приблизно півтора року тому Ірина випадково познайомилася з турком, який має громадянство Німеччини – 51-річним Лукасом Оздоганом (його справжнє ім'я Aykut Ozdogan). За словами її подруги, вони були в Києві на фестивалі, присвяченому 6-річчю Zumba.



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"На одному із заходів до нас підійшов чоловік і сказав, що його друг-іноземець, партнер по бізнесу, хоче познайомитися з Іриною. Це була абсолютно випадкова зустріч", – говорить Юлія.



Вона розповідає, що Ірина тоді якраз збиралася розлучитися зі своїм хлопцем-моряком. Їхні стосунки тривали три роки і ні до чого так і не привели. Хлопець постійно йшов у море, обіцяв, що ось-ось заробить грошей, повернеться і вони одружаться, у них будуть діти. Але після чергового повернення щастя тривало декілька тижнів, і він знову йшов у плавання.



Одразу ж влаштував стеження в соцмережах



Лукас Оздоган виявився бізнесменом, який торгує автомобілями. Відтоді він почав буквально переслідувати Ірину. Спочатку це було красиве залицяння, чоловік постійно дарував квіти. Але одразу ж почав перевіряти її сторінку в Інстаграмі й пред'являти претензії: "хто це лайкає твої пости?"



Тоді Ірина попередила Лукаса: якщо хоче мати якісь стосунки з нею, то повинен припинити ставитися до неї як до своєї речі. Він змінив тактику, але продовжив стеження.



Іра працювала по 6-10 годин у спортзалі, щоб заробити гроші. У неї літня мама, яка хворіє і її потрібно лікувати. А коли, нарешті, у дівчини намітилася відпустка, залицяльник запросив її приїхати в Кельн.



"Під час зустрічі він накупив їй якихось подарунків: сумочки, сукні, про які вона його і не просила. Іра відмовлялася, питала, навіщо ти це робиш? Він тоді почав вдавати із себе ображеного, ось, мовляв, від подарунків моїх відмовляєшся. Щось їй довелося прийняти, щоб не ображати його", – розповідає Юлія.



Після повернення Ірини до України, Лукас взагалі вирішив, що має повне право на неї.



"Він влаштовував істерики, якщо вона довго не брала слухавку. Звичайно, вона тренерка, постійно перебуває в залі, не може за першим же гудком хапати телефон. Тоді він почав вимагати, щоб вона працювала менше. Пояснював це тим, що хоче їй допомогти, давати гроші, забезпечувати, тільки щоб вона завжди була на зв'язку. Іра ж заспокоювала його, і попереджала: якщо продовжить так поводитися, то вона припинить із ним спілкування. Тоді він знову міняв тактику, влаштовував зізнання в коханні", – пригадує подруга.



Але в той же час Лукас стежив за сторінкою дівчини в Інстаграмі, і вирахував за лайками її колишнього хлопця. Він відправив йому її скріни їхнього з Іриною листування, щоб довести, що вони вже разом. І навіть злітав до нього в гості й переконав, мовляв, його колишня кохана – шахрайка, яка вимагає гроші.



"Іра хотіла сама зустрітися зі своїм другом, поговорити, розлучитися по-хорошому. Але він навіть слухати її не захотів, просто заблокував і все", – каже Юлія Зосімова.



Для Іри настало пекло



Лукас же почав поводитися ще агресивніше. І відтоді для Ірини настало пекло. Це була осінь минулого року. Чоловік уже звинувачував дівчину в усьому, і вимагав повернути витрачені на неї гроші. Вона була навіть не проти, пропонувала йому надати документи, зафіксувати повернення грошей у нотаріуса.



Після цього залицяльник взявся погрожувати, що вб'є її. Правда, пізніше передумав і заявив: якщо вона зруйнувала його життя, то він зруйнує її. Зокрема, покалічить, аби не могла більше працювати тренером. Щоб остаточно залякати, надсилав їй фото рентгенівських знімків із переломами, жінок на милицях.



"Він найняв людей стежити за Ірою. За нею їздили на Range Rover, її фотографували на вулиці, роботі, зустрічах із друзями тощо. Потім ці знімки він надсилав їй. Вона обіцяла заявити на нього в поліцію, але той відповідав, що все марно – у нього багато знайомств, він дружить із Кличком, тому в неї нічого не вийде", – згадує Юлія.



До речі, перша заява в поліцію на Лукаса лише підтвердила це – справу закрили за три дні.



Жбурнув у спину валізу й квіти



Іра почала ігнорувати іноземця. А Лукас – писати всім її друзям, розповідати, яка вона погана, надсилати скріни листування, якісь чеки. Розшукував тренерів із Zumba в інших країнах і писав їм всякі гидоти про дівчину. Створював її липові сторінки в соцмережах і виставляв там їхні спільні фото. Ірині ж доводилося весь час пояснювати, що у неї існує тільки одна сторінка, а цей чоловік її переслідує.



Одного разу він завітав до неї на роботу в спортклуб із валізою подарунків і квітами. Дівчина була в залі й проводила тренування. Після закінчення її попередили, що до неї прийшов іноземець. Іра пройшла мовчки повз нього. Тоді він кинув їй у спину валізу з непотрібними подарунками та квіти.



Все від великого кохання



Втомившись від усього цього, дівчина набрала настирливого залицяльника через відеозв'язок і запитала, навіщо той усе це робить? Розмова тривала довго, Іра розплакалася. Побачивши таку реакцію, Лукас заявив, що дуже любить і все це – саме від великого кохання.



Він знову змінив тактику, говорив, що ні жити, ні дихати без неї не може. Декілька місяців запевняв, що Іра повинна дати йому шанс, він готовий зробити її найщасливішою жінкою на світі. Дівчина втомилася і здалася. Сказала мамі, що, може, дійсно так кохає і потрібно дати людині шанс. Це була її помилка.



Місяців чотири тривали їхні стосунки. Лукас почав пред'являти все більше і більше претензій. У травні Іра запропонувала поставити крапку в цій історії. Звичайно, іноземець на це не погодився.





У травні Ірина вирішила поставити крапку в їхніх стосунках. Але ревнивець із цим не погодився



Він міг на день народження під двері її квартири принести відро троянд, розвісити по всьому Миколаєву борди з їхніми спільними фотографіями. У той же час на тренуванні до дівчини приходили найняті ним люди.



"У однієї жінки заговорила совість і вона зізналася, що була найнята, щоб стежити за нею Але зрозуміла, що тренер – хороша людина. А одного разу на зупинці до Ірини підійшов хлопець і сказав, що його найняли покалічити її, але він не зміг цього зробити", – зазначає Юлія.



Другу заяву в поліцію Іра Корсак написала вже влітку. Але ніхто ніяких заходів так і не прийняв. Лукас продовжував розсилати повідомлення всім її друзям і тренерам за Zumba у всьому світі.



Притулилася спиною до підлоги, щоб зупинити кров



А 24 вересня Лукас Оздаган одягнув перуку й бороду і в автомобілі чекав дівчину біля її будинку. Коли вона підійшла до хвіртки, яка веде на подвір'я, то помітила, що ланцюжок, яким ту закривали, зламаний. у цей час із авто вискочив Лукас у маскараді. Іра не зрозуміла, що відбувається. Побачивши його, навіть розсміялася, але тут же відчула струмінь, яким він бризнув їй в обличчя. Вона встигла відвернутися і кинулася бігти через дорогу.



Дорогою вона помітила хлопців і крикнула їм, щоб вони затримали цього чоловіка. Сама ж вбігла до магазину, намагаючись отримати хоч якийсь захист, але іноземець увірвався за нею і завдав декількох ударів ножем у спину.



"Іра навіть не зрозуміла, що він вдарив ножем. Продавець їй сказала, що у неї вся спина в крові. Вона лягла на спину і притиснулася до підлоги, щоб хоч якось зупинити кровотечу до приїзду швидкої. Втратила дуже багато крові. Ще пощастило, що на зміні виявився хороший лікар, який зумів допомогти. Їй провели дві операції, зараз вона дуже слабка, насилу говорить. Але бореться і хоче встати на ноги", – говорить її подруга Юлія.



Лукаса затримала поліція на виїзді з Миколаєва. Перехожі встигли запам'ятати номер автомобіля. Дорогою він позбувся свого антуражу й куртки. Поліцейські запідозрили його тільки коли помітили поріз на руці. Зараз йому дали два місяці арешту без внесення застави. Хоча він дуже наполягав на цьому, обіцяв заплатити будь-які гроші.



На суді чоловік заявив, що вважав Ірину нареченою, нібито рік утримував її, але дізнався про зраду.



Ірина та її рідні дуже побоюються, що якщо суд відпустить Лукаса Оздогана на волю, то він доведе свою справу до кінця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві 51-річний громадянин Німеччини півтора року переслідував дівчину-тренерку. Він наймав людей, які під виглядом клієнтів ходили до неї на тренування, їздили за нею на авто і фотографували. Навіть найняв місцевого жителя, який повинен був переламати коханій руки і ноги.Дівчина двічі писала на нього заяву до поліції. В результаті німець сам підкараулив тренерку біля будинку і по-звірячому порізав її ножем, - пише Обозреватель. 30-річна– тренер із Zumba. Її Інстаграм буквально завалений фотографіями з тренувань. "Ми з нею познайомилися в 2012 році, коли разом проходили навчання з цього виду спорту. Відтоді дружимо. Вона мегапорядна людина", – розповідає подруга дівчини Юлія Зосімова.Приблизно півтора року тому Ірина випадково познайомилася з турком, який має громадянство Німеччини – 51-річним(його справжнє ім'я Aykut Ozdogan). За словами її подруги, вони були в Києві на фестивалі, присвяченому 6-річчю Zumba."На одному із заходів до нас підійшов чоловік і сказав, що його друг-іноземець, партнер по бізнесу, хоче познайомитися з Іриною. Це була абсолютно випадкова зустріч", – говорить Юлія.Вона розповідає, що Ірина тоді якраз збиралася розлучитися зі своїм хлопцем-моряком. Їхні стосунки тривали три роки і ні до чого так і не привели. Хлопець постійно йшов у море, обіцяв, що ось-ось заробить грошей, повернеться і вони одружаться, у них будуть діти. Але після чергового повернення щастя тривало декілька тижнів, і він знову йшов у плавання.Лукас Оздоган виявився бізнесменом, який торгує автомобілями. Відтоді він почав буквально переслідувати Ірину. Спочатку це було красиве залицяння, чоловік постійно дарував квіти. Але одразу ж почав перевіряти її сторінку в Інстаграмі й пред'являти претензії: "хто це лайкає твої пости?"Тоді Ірина попередила Лукаса: якщо хоче мати якісь стосунки з нею, то повинен припинити ставитися до неї як до своєї речі. Він змінив тактику, але продовжив стеження.Іра працювала по 6-10 годин у спортзалі, щоб заробити гроші. У неї літня мама, яка хворіє і її потрібно лікувати. А коли, нарешті, у дівчини намітилася відпустка, залицяльник запросив її приїхати в Кельн."Під час зустрічі він накупив їй якихось подарунків: сумочки, сукні, про які вона його і не просила. Іра відмовлялася, питала, навіщо ти це робиш? Він тоді почав вдавати із себе ображеного, ось, мовляв, від подарунків моїх відмовляєшся. Щось їй довелося прийняти, щоб не ображати його", – розповідає Юлія.Після повернення Ірини до України, Лукас взагалі вирішив, що має повне право на неї."Він влаштовував істерики, якщо вона довго не брала слухавку. Звичайно, вона тренерка, постійно перебуває в залі, не може за першим же гудком хапати телефон. Тоді він почав вимагати, щоб вона працювала менше. Пояснював це тим, що хоче їй допомогти, давати гроші, забезпечувати, тільки щоб вона завжди була на зв'язку. Іра ж заспокоювала його, і попереджала: якщо продовжить так поводитися, то вона припинить із ним спілкування. Тоді він знову міняв тактику, влаштовував зізнання в коханні", – пригадує подруга.Але в той же час Лукас стежив за сторінкою дівчини в Інстаграмі, і вирахував за лайками її колишнього хлопця. Він відправив йому її скріни їхнього з Іриною листування, щоб довести, що вони вже разом. І навіть злітав до нього в гості й переконав, мовляв, його колишня кохана – шахрайка, яка вимагає гроші."Іра хотіла сама зустрітися зі своїм другом, поговорити, розлучитися по-хорошому. Але він навіть слухати її не захотів, просто заблокував і все", – каже Юлія Зосімова.Лукас же почав поводитися ще агресивніше. І відтоді для Ірини настало пекло. Це була осінь минулого року. Чоловік уже звинувачував дівчину в усьому, і вимагав повернути витрачені на неї гроші. Вона була навіть не проти, пропонувала йому надати документи, зафіксувати повернення грошей у нотаріуса.Після цього залицяльник взявся погрожувати, що вб'є її. Правда, пізніше передумав і заявив: якщо вона зруйнувала його життя, то він зруйнує її. Зокрема, покалічить, аби не могла більше працювати тренером. Щоб остаточно залякати, надсилав їй фото рентгенівських знімків із переломами, жінок на милицях."Він найняв людей стежити за Ірою. За нею їздили на Range Rover, її фотографували на вулиці, роботі, зустрічах із друзями тощо. Потім ці знімки він надсилав їй. Вона обіцяла заявити на нього в поліцію, але той відповідав, що все марно – у нього багато знайомств, він дружить із Кличком, тому в неї нічого не вийде", – згадує Юлія.До речі, перша заява в поліцію на Лукаса лише підтвердила це – справу закрили за три дні.Іра почала ігнорувати іноземця. А Лукас – писати всім її друзям, розповідати, яка вона погана, надсилати скріни листування, якісь чеки. Розшукував тренерів із Zumba в інших країнах і писав їм всякі гидоти про дівчину. Створював її липові сторінки в соцмережах і виставляв там їхні спільні фото. Ірині ж доводилося весь час пояснювати, що у неї існує тільки одна сторінка, а цей чоловік її переслідує.Одного разу він завітав до неї на роботу в спортклуб із валізою подарунків і квітами. Дівчина була в залі й проводила тренування. Після закінчення її попередили, що до неї прийшов іноземець. Іра пройшла мовчки повз нього. Тоді він кинув їй у спину валізу з непотрібними подарунками та квіти.Втомившись від усього цього, дівчина набрала настирливого залицяльника через відеозв'язок і запитала, навіщо той усе це робить? Розмова тривала довго, Іра розплакалася. Побачивши таку реакцію, Лукас заявив, що дуже любить і все це – саме від великого кохання.Він знову змінив тактику, говорив, що ні жити, ні дихати без неї не може. Декілька місяців запевняв, що Іра повинна дати йому шанс, він готовий зробити її найщасливішою жінкою на світі. Дівчина втомилася і здалася. Сказала мамі, що, може, дійсно так кохає і потрібно дати людині шанс. Це була її помилка.Місяців чотири тривали їхні стосунки. Лукас почав пред'являти все більше і більше претензій. У травні Іра запропонувала поставити крапку в цій історії. Звичайно, іноземець на це не погодився.У травні Ірина вирішила поставити крапку в їхніх стосунках. Але ревнивець із цим не погодивсяВін міг на день народження під двері її квартири принести відро троянд, розвісити по всьому Миколаєву борди з їхніми спільними фотографіями. У той же час на тренуванні до дівчини приходили найняті ним люди."У однієї жінки заговорила совість і вона зізналася, що була найнята, щоб стежити за нею Але зрозуміла, що тренер – хороша людина. А одного разу на зупинці до Ірини підійшов хлопець і сказав, що його найняли покалічити її, але він не зміг цього зробити", – зазначає Юлія.Другу заяву в поліцію Іра Корсак написала вже влітку. Але ніхто ніяких заходів так і не прийняв. Лукас продовжував розсилати повідомлення всім її друзям і тренерам за Zumba у всьому світі.Притулилася спиною до підлоги, щоб зупинити кровА 24 вересня Лукас Оздаган одягнув перуку й бороду і в автомобілі чекав дівчину біля її будинку. Коли вона підійшла до хвіртки, яка веде на подвір'я, то помітила, що ланцюжок, яким ту закривали, зламаний. у цей час із авто вискочив Лукас у маскараді. Іра не зрозуміла, що відбувається. Побачивши його, навіть розсміялася, але тут же відчула струмінь, яким він бризнув їй в обличчя. Вона встигла відвернутися і кинулася бігти через дорогу.Дорогою вона помітила хлопців і крикнула їм, щоб вони затримали цього чоловіка. Сама ж вбігла до магазину, намагаючись отримати хоч якийсь захист, але іноземець увірвався за нею і завдав декількох ударів ножем у спину."Іра навіть не зрозуміла, що він вдарив ножем. Продавець їй сказала, що у неї вся спина в крові. Вона лягла на спину і притиснулася до підлоги, щоб хоч якось зупинити кровотечу до приїзду швидкої. Втратила дуже багато крові. Ще пощастило, що на зміні виявився хороший лікар, який зумів допомогти. Їй провели дві операції, зараз вона дуже слабка, насилу говорить. Але бореться і хоче встати на ноги", – говорить її подруга Юлія.Лукаса затримала поліція на виїзді з Миколаєва. Перехожі встигли запам'ятати номер автомобіля. Дорогою він позбувся свого антуражу й куртки. Поліцейські запідозрили його тільки коли помітили поріз на руці. Зараз йому дали два місяці арешту без внесення застави. Хоча він дуже наполягав на цьому, обіцяв заплатити будь-які гроші.На суді чоловік заявив, що вважав Ірину нареченою, нібито рік утримував її, але дізнався про зраду.Ірина та її рідні дуже побоюються, що якщо суд відпустить Лукаса Оздогана на волю, то він доведе свою справу до кінця.

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