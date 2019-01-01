Тренер з Луцька просить про допомогу
Сьогодні, 14:12
Тренер одного зі спортивних клубів Луцька Олександр Черниш просить небайдужих людей допомогти йому зібрати кошти на дороговартісну операцію для онкохворої матері.
Про це він опублікував на своїй сторінці в Instagram, - пишуть Волинські новини.
«Друзі, ніколи не думав що самому прийдеться писати таке, але мені потрібна ваша допомога! У моєї мами виявили рак шлунку, і треба терміново оперувати. Операція не з дешевих, власними силами я не впораюсь. Не в моїх звичках просити гроші, але без сторонньої допомоги ніяк», – зазначає Олександр.
Реквізити для переказу коштів: картка ПриватБанку 4149 4991 3055 2142 Черниш Олександр Миколайович.
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Про це він опублікував на своїй сторінці в Instagram, - пишуть Волинські новини.
«Друзі, ніколи не думав що самому прийдеться писати таке, але мені потрібна ваша допомога! У моєї мами виявили рак шлунку, і треба терміново оперувати. Операція не з дешевих, власними силами я не впораюсь. Не в моїх звичках просити гроші, але без сторонньої допомоги ніяк», – зазначає Олександр.
Реквізити для переказу коштів: картка ПриватБанку 4149 4991 3055 2142 Черниш Олександр Миколайович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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