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Тренер з Луцька просить про допомогу

Тренер з Луцька просить про допомогу
Тренер одного зі спортивних клубів Луцька Олександр Черниш просить небайдужих людей допомогти йому зібрати кошти на дороговартісну операцію для онкохворої матері.

Про це він опублікував на своїй сторінці в Instagram, - пишуть Волинські новини.


«Друзі, ніколи не думав що самому прийдеться писати таке, але мені потрібна ваша допомога! У моєї мами виявили рак шлунку, і треба терміново оперувати. Операція не з дешевих, власними силами я не впораюсь. Не в моїх звичках просити гроші, але без сторонньої допомоги ніяк», – зазначає Олександр.

Реквізити для переказу коштів: картка ПриватБанку 4149 4991 3055 2142 Черниш Олександр Миколайович.

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Теги: тренер, Луцьк, допомога
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