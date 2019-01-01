Повідомили, де і коли прощатимуться з відомим письменником Василем Простапчуком
Сьогодні, 18:30
Попрощатися з відомим журналістом та письменником Василем Простопчуком можна буде сьогодні, 2 жовтня.
Про це повідомляє Волинська організація Національної спілки письменників України на сторінці у Facebook.
Прощання відбудеться із 16 до 21 години у Будинку панахиди в Луцьку.
Поховають письменника завтра, 3 жовтня, о 12 годині на кладовищі під Луцьком.
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналіста Василя Простопчука.
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Про це повідомляє Волинська організація Національної спілки письменників України на сторінці у Facebook.
Прощання відбудеться із 16 до 21 години у Будинку панахиди в Луцьку.
Поховають письменника завтра, 3 жовтня, о 12 годині на кладовищі під Луцьком.
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналіста Василя Простопчука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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