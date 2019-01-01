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Повідомили, де і коли прощатимуться з відомим письменником Василем Простапчуком

Повідомили, де і коли прощатимуться з відомим письменником Василем Простапчуком
Попрощатися з відомим журналістом та письменником Василем Простопчуком можна буде сьогодні, 2 жовтня.

Про це повідомляє Волинська організація Національної спілки письменників України на сторінці у Facebook.

Прощання відбудеться із 16 до 21 години у Будинку панахиди в Луцьку.

Поховають письменника завтра, 3 жовтня, о 12 годині на кладовищі під Луцьком.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня через важку хворобу перестало битися серце відомого на Волині письменника і журналіста Василя Простопчука.

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Теги: волинський письменник, прощання
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