У Луцьку за день трапилось 10 аварій





Про це інформує патрульна поліція Волинської області.



Водіїв попереджають, що сьогодні, 4 жовтня, на дорогах – туман, опадів не передбачається. Тож просять бути максимально уважними.



До слова, 3 жовтня вдень оформили 19 постанов за порушення ПДР та 6 протоколів, цієї ночі – 25 постанов.



Нагадаємо, що у





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