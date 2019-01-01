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У Луцьку за день трапилось 10 аварій

У Луцьку за день трапилось 10 аварій
У Луцьку 3 жовтня сталось 10 дорожньо-транспортних пригод. Ще 3 аварії трапилось в ніч на 4 жовтня.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Водіїв попереджають, що сьогодні, 4 жовтня, на дорогах – туман, опадів не передбачається. Тож просять бути максимально уважними.

До слова, 3 жовтня вдень оформили 19 постанов за порушення ПДР та 6 протоколів, цієї ночі – 25 постанов.

Нагадаємо, що у Луцьку зранку 3 жовтня на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП, яка спричина затор на дорозі.

У Луцьку за день трапилось 10 аварій
У Луцьку за день трапилось 10 аварій

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Теги: аварія, Луцьк
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