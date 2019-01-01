У Луцьку за день трапилось 10 аварій
Сьогодні, 09:56
У Луцьку 3 жовтня сталось 10 дорожньо-транспортних пригод. Ще 3 аварії трапилось в ніч на 4 жовтня.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Водіїв попереджають, що сьогодні, 4 жовтня, на дорогах – туман, опадів не передбачається. Тож просять бути максимально уважними.
До слова, 3 жовтня вдень оформили 19 постанов за порушення ПДР та 6 протоколів, цієї ночі – 25 постанов.
Нагадаємо, що у Луцьку зранку 3 жовтня на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП, яка спричина затор на дорозі.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Водіїв попереджають, що сьогодні, 4 жовтня, на дорогах – туман, опадів не передбачається. Тож просять бути максимально уважними.
До слова, 3 жовтня вдень оформили 19 постанов за порушення ПДР та 6 протоколів, цієї ночі – 25 постанов.
Нагадаємо, що у Луцьку зранку 3 жовтня на проспекті Перемоги сталась подвійна ДТП, яка спричина затор на дорозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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