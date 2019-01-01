Стало відомо, коли російськомовні школи перейдуть на навчання українською





Про це сказала міністр освіти України Ганна Новосад в ефірі телеканалу “Прямий”, передає



Зазначається, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року, а школи, де навчання проходить мовами меншин, які належать до ЄС, мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.



“І тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в школах, які будуть навчати переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати рідну мову чи літературу. Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи”, – сказала Новосад.



За її словами, наразі Міносвіти немає стратегії щодо мовного питання на окупованих територіях Донбасу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школи з мовами інших нацменшин перейдуть на українську у 2023 році.Про це сказала міністр освіти Українив ефірі телеканалу “Прямий”, передає РБК-Україна Зазначається, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року, а школи, де навчання проходить мовами меншин, які належать до ЄС, мають перейти на українську мову з вересня 2023 року.“І тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в школах, які будуть навчати переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати рідну мову чи літературу. Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи”, – сказала Новосад.За її словами, наразі Міносвіти немає стратегії щодо мовного питання на окупованих територіях Донбасу.

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