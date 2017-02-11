Мешканці прифронтових сіл на Донбасі просять не відводити українські війська
Сьогодні, 09:21
Мешканці прифронтових населених пунктів Донбасу виступають проти відведення українських військових.
При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами". Про це заявив ексглава Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакшун , - пише Канал24.
"Люди дзвонять і кажуть: "Так як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "українська армія", а – "наші війська"! І – "що потім з нами буде?" – передав слова мешканців прифронтових населених пунктів Шакшун.
Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди",
– додав він.
А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню та інші мирні ініціативи.
"Війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – всюди стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
Ексголова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію.
"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо до степу, в поле. На вулиці починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" – обурився Шакшун.
1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.
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При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами". Про це заявив ексглава Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакшун , - пише Канал24.
"Люди дзвонять і кажуть: "Так як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "українська армія", а – "наші війська"! І – "що потім з нами буде?" – передав слова мешканців прифронтових населених пунктів Шакшун.
Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди",
– додав він.
А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню та інші мирні ініціативи.
"Війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – всюди стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
Ексголова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію.
"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо до степу, в поле. На вулиці починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" – обурився Шакшун.
1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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