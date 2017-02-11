Мешканці прифронтових сіл на Донбасі просять не відводити українські війська

Мешканці прифронтових населених пунктів Донбасу виступають проти відведення українських військових.При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами". Про це заявив ексглава Попаснянської військово-цивільної адміністрації, - пише Канал24."Люди дзвонять і кажуть: "Так як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "українська армія", а – "наші війська"! І – "що потім з нами буде?" – передав слова мешканців прифронтових населених пунктів Шакшун.Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди",– додав він.А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню та інші мирні ініціативи."Війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – всюди стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.Ексголова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію."Ми на сьогодні наших військових перекидаємо до степу, в поле. На вулиці починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" – обурився Шакшун.1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.