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Мешканці прифронтових сіл на Донбасі просять не відводити українські війська

Мешканці прифронтових сіл на Донбасі просять не відводити українські війська
Мешканці прифронтових населених пунктів Донбасу виступають проти відведення українських військових.

При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами". Про це заявив ексглава Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакшун , - пише Канал24.

"Люди дзвонять і кажуть: "Так як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "українська армія", а – "наші війська"! І – "що потім з нами буде?" – передав слова мешканців прифронтових населених пунктів Шакшун.

Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди",
– додав він.

А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню та інші мирні ініціативи.

"Війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – всюди стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

Ексголова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію.

"Ми на сьогодні наших військових перекидаємо до степу, в поле. На вулиці починаються дощі. Зима скоро. Жодних фортифікаційних споруд. Чому ми знущаємося над своїми захисниками?" – обурився Шакшун.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

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Теги: Україна, Донбас
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