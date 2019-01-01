Як виглядав магазин у центрі Луцька 40 років тому. ФОТО





Фото розмістили у спільноті Типовий Луцьк у соцмережі Facebook, – пише



«м. Луцьк 1979 рік», – коротко підписали світлину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували унікальну ретро-світлину магазину у Луцьку, що на вулиці Винниченка (зараз маркет сім23), 40 років тому.Фото розмістили у спільноті Типовий Луцьк у соцмережі Facebook, – пише volynua «м. Луцьк 1979 рік», – коротко підписали світлину.

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