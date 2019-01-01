У Нововолинську тепло ввімкнули у лікарні
Сьогодні, 11:41
У понеділок, 7-го жовтня, запустили котельню лікарні в Нововолинську та забезпечили приміщення опаленням.
Заступник міського голови Андрій Сторонський у коментарі журналісту «БУГу» розповів, що в оселі поки не планують подавати тепло.
“Місто готово до опалювального сезону. Та середньодобової температури, визначеної законодавством, ще не було зафіксовано. І за прогнозом погоди, передбачається потепління. Тому поки опалення ввімкнули лише в лікарні”, – зазначив Сторонський.
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Заступник міського голови Андрій Сторонський у коментарі журналісту «БУГу» розповів, що в оселі поки не планують подавати тепло.
“Місто готово до опалювального сезону. Та середньодобової температури, визначеної законодавством, ще не було зафіксовано. І за прогнозом погоди, передбачається потепління. Тому поки опалення ввімкнули лише в лікарні”, – зазначив Сторонський.
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