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У Нововолинську тепло ввімкнули у лікарні

У Нововолинську тепло ввімкнули у лікарні
У понеділок, 7-го жовтня, запустили котельню лікарні в Нововолинську та забезпечили приміщення опаленням.

Заступник міського голови Андрій Сторонський у коментарі журналісту «БУГу» розповів, що в оселі поки не планують подавати тепло.

“Місто готово до опалювального сезону. Та середньодобової температури, визначеної законодавством, ще не було зафіксовано. І за прогнозом погоди, передбачається потепління. Тому поки опалення ввімкнули лише в лікарні”, – зазначив Сторонський.

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Теги: Нововолинськ, опалення, лікарня
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