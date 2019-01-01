На Волині злодії «обчистили» новобудову на майже 80 тисяч гривень

В Камінь-Каширському районі невідомі викрали з новобудови безліч речей.Злочин скоїли в ніч на 5 жовтня, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.Відомо, що невідомі особи, шляхом віджиму вікна проникли до новобудови і викрали інструменти та майно. Сума збитків становить близько 80 000 гривень.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину крадіям загрожує позбавлення волі строком до шести років.Поліція звертається до громадян, які у цей час перебували неподалік від місця злочину або мають інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, повідомте про це на лінію 102 або за телефоном: 2-32-09. Конфіденційність гарантують