На Волині злодії «обчистили» новобудову на майже 80 тисяч гривень
Сьогодні, 15:49
В Камінь-Каширському районі невідомі викрали з новобудови безліч речей.
Злочин скоїли в ніч на 5 жовтня, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Відомо, що невідомі особи, шляхом віджиму вікна проникли до новобудови і викрали інструменти та майно. Сума збитків становить близько 80 000 гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину крадіям загрожує позбавлення волі строком до шести років.
Поліція звертається до громадян, які у цей час перебували неподалік від місця злочину або мають інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, повідомте про це на лінію 102 або за телефоном: 2-32-09. Конфіденційність гарантують
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Злочин скоїли в ніч на 5 жовтня, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.
Відомо, що невідомі особи, шляхом віджиму вікна проникли до новобудови і викрали інструменти та майно. Сума збитків становить близько 80 000 гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину крадіям загрожує позбавлення волі строком до шести років.
Поліція звертається до громадян, які у цей час перебували неподалік від місця злочину або мають інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, повідомте про це на лінію 102 або за телефоном: 2-32-09. Конфіденційність гарантують
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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