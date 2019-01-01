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На Волині злодії «обчистили» новобудову на майже 80 тисяч гривень

На Волині злодії «обчистили» новобудову на майже 80 тисяч гривень
В Камінь-Каширському районі невідомі викрали з новобудови безліч речей.

Злочин скоїли в ніч на 5 жовтня, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

Відомо, що невідомі особи, шляхом віджиму вікна проникли до новобудови і викрали інструменти та майно. Сума збитків становить близько 80 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинення даного злочину крадіям загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Поліція звертається до громадян, які у цей час перебували неподалік від місця злочину або мають інформацію, яка допоможе в розкритті злочину, повідомте про це на лінію 102 або за телефоном: 2-32-09. Конфіденційність гарантують

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Теги: злодії, Волинь, новобудова
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