На Волині у молодика посеред вулиці знайшли боєприпаси

Поліцейські вилучили у 26-річного волинянина боєприпаси.7 жовтня посеред дня на вулиці Нововолинська правоохоронці знайшли у місцевого жителя 17 набоїв калібру 5,45 мм, - пише ГУНП у Волинській області.Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.