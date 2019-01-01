На Волині у молодика посеред вулиці знайшли боєприпаси
Сьогодні, 20:40
Поліцейські вилучили у 26-річного волинянина боєприпаси.
7 жовтня посеред дня на вулиці Нововолинська правоохоронці знайшли у місцевого жителя 17 набоїв калібру 5,45 мм, - пише ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
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7 жовтня посеред дня на вулиці Нововолинська правоохоронці знайшли у місцевого жителя 17 набоїв калібру 5,45 мм, - пише ГУНП у Волинській області.
Боєприпаси виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на Волині триває місячник добровільної здачі зброї.
З питань добровільної здачі зброї та її реєстрації у законному порядку необхідно звертатись у відділи та відділення поліції за місцем проживання. Телефон сектору з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Волинській області: 74-20-69; 74-22-29.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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