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Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому

Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому
Повідомлення про безвісти зниклого надійшло до поліції Ковеля сьогодні, 8 жовтня, вранці.

Заявник повідомляв, що його брат, який має психологічні розлади, пішов з дому близько опівночі і не повернувся, інформує пресслужба патрульної поліції.

Усі прикмети були передані патрулям, екіпажі зорієнтувались на виявлення людини.

І вже близько 17 години, на вулиці Ватутіна, особу, схожу за описом, помітили пильні ковельські патрульні. 43-річного чоловіка доставили до відділку поліції, де цілим і неушкодженим передали братові.
Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому

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Теги: поліція, Ковель, чоловік, розшук, допомога
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