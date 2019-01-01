Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому





Заявник повідомляв, що його брат, який має психологічні розлади, пішов з дому близько опівночі і не повернувся, інформує



Усі прикмети були передані патрулям, екіпажі зорієнтувались на виявлення людини.



І вже близько 17 години, на вулиці Ватутіна, особу, схожу за описом, помітили пильні ковельські патрульні. 43-річного чоловіка доставили до відділку поліції, де цілим і неушкодженим передали братові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про безвісти зниклого надійшло до поліції Ковеля сьогодні, 8 жовтня, вранці.Заявник повідомляв, що його брат, який має психологічні розлади, пішов з дому близько опівночі і не повернувся, інформує пресслужба патрульної поліції.Усі прикмети були передані патрулям, екіпажі зорієнтувались на виявлення людини.І вже близько 17 години, на вулиці Ватутіна, особу, схожу за описом, помітили пильні ковельські патрульні. 43-річного чоловіка доставили до відділку поліції, де цілим і неушкодженим передали братові.

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