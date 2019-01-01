вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон

У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон
На Ратнівщині включили опалення.

Перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації Євген Савлук підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2019 – 2020 років, - йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.

Відтак, розпочали опалювальний сезон з 8 жовтня, виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше +8 С.

Першочерговим теплопостачання подали дитячим, лікувальним та учбовим закладам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратнівщина, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Сьогодні, 11:05
Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто
Сьогодні, 10:59
У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:46
У ковельській лікарні лікують чоловіче безпліддя
Сьогодні, 10:42
На Волині п’яний водій впав з мотоцикла і травмувався
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло Повідомили, чому у помешкання лучан не дали тепло
08 жовтень, 08:57
У Нововолинську тепло ввімкнули у лікарні У Нововолинську тепло ввімкнули у лікарні
07 жовтень, 11:41
Розповіли, де у Луцьку вже включили опалення Розповіли, де у Луцьку вже включили опалення
07 жовтень, 10:52
У Луцьку перевірять будинки У Луцьку перевірять будинки
11 вересень, 17:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пологовому Івано-Франківська померла 27-річна жінка
Сьогодні, 12:04
 0
У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
 0
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
 0
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿