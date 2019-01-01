У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон





Перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації Євген Савлук підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2019 – 2020 років, - йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.



Відтак, розпочали опалювальний сезон з 8 жовтня, виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше +8 С.



Першочерговим теплопостачання подали дитячим, лікувальним та учбовим закладам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ратнівщині включили опалення.Перший заступник голови Ратнівської райдержадміністраціїпідписав розпорядження про початок опалювального сезону 2019 – 2020 років, - йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.Відтак, розпочали опалювальний сезон з 8 жовтня, виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше +8 С.Першочерговим теплопостачання подали дитячим, лікувальним та учбовим закладам.

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