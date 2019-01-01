У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:46
На Ратнівщині включили опалення.
Перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації Євген Савлук підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2019 – 2020 років, - йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.
Відтак, розпочали опалювальний сезон з 8 жовтня, виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше +8 С.
Першочерговим теплопостачання подали дитячим, лікувальним та учбовим закладам.
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Перший заступник голови Ратнівської райдержадміністрації Євген Савлук підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2019 – 2020 років, - йдеться на сайті Ратнівської райдержадміністрації.
Відтак, розпочали опалювальний сезон з 8 жовтня, виходячи з кліматичних умов моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше +8 С.
Першочерговим теплопостачання подали дитячим, лікувальним та учбовим закладам.
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