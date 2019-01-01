На Волині діяв незаконний канал переправлення іноземців в ЄС. ВІДЕО





Ще одного їхнього співвітчизника, також з фальшивими документами, виявили та затримали на Львівщині – у пункті пропуску «Угринів», - повідомляє пресслужба

За результатами оперативних заходів прикордонники вийшли на ініціатора злочинної оборудки. Оперативні співробітники Північного регіонального управління ДПСУ у взаємодії зі слідчими Любомльського ВП ГУНП України у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури, задокументували діяльність організатора злочинної оборудки.



Правоохоронці встановили, що громадянин Туреччини безпосередньо займався питаннями в’їзду потенційних порушників з території Молдови в Україну, виготовленням іноземним мандрівникам підроблених документів та організацією їх подальшого переправлення через кордон до сусідньої Польщі. Оперативники Північного та Південного регіональних управлінь ДПСУ встановили, що підозрюваний в організації каналу чоловік переховується в Одесі, де його й затримали.



Організатор каналу забезпечував своїх співвітчизників фальшивими документами та здійснював супроводження їх незаконних мандрівок.



На підставі зібраних доказів, затриманому фігуранту кримінального провадження – громадянину Туреччини оголосили про підозру у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За цей злочин Кримінальний Кодекс України (ст. 332) передбачає позбавлення волі від п’яти до семи років.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку вересня в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали двох громадян Туреччини, які їхали в Польщу з підробленими паспортами.Ще одного їхнього співвітчизника, також з фальшивими документами, виявили та затримали на Львівщині – у пункті пропуску «Угринів», - повідомляє пресслужба Держприкордонної служби України.

За результатами оперативних заходів прикордонники вийшли на ініціатора злочинної оборудки. Оперативні співробітники Північного регіонального управління ДПСУ у взаємодії зі слідчими Любомльського ВП ГУНП України у Волинській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури, задокументували діяльність організатора злочинної оборудки.Правоохоронці встановили, що громадянин Туреччини безпосередньо займався питаннями в’їзду потенційних порушників з території Молдови в Україну, виготовленням іноземним мандрівникам підроблених документів та організацією їх подальшого переправлення через кордон до сусідньої Польщі. Оперативники Північного та Південного регіональних управлінь ДПСУ встановили, що підозрюваний в організації каналу чоловік переховується в Одесі, де його й затримали.Організатор каналу забезпечував своїх співвітчизників фальшивими документами та здійснював супроводження їх незаконних мандрівок.На підставі зібраних доказів, затриманому фігуранту кримінального провадження – громадянину Туреччини оголосили про підозру у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За цей злочин Кримінальний Кодекс України (ст. 332) передбачає позбавлення волі від п’яти до семи років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію