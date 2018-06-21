вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який у власній оселі продавав наркотики, «світить» 10 років тюрми

Волинянину, який у власній оселі продавав наркотики, «світить» 10 років тюрми
Перед судом постане 34-річний мешканець Каменя-Каширського, який у власному помешканні зберігав та продавав наркотики.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Чоловік двічі упродовж березня-червня 2019 року збував громадянам незаконно придбану речовину з умістом наркотичного засобу – метадону – й навіть надавав власну оселю для вживання ними цієї речовини.

Цей наркотичний засіб, а також канабіс, який волинянин зберігав у оселі задля власного вживання, виявили та вилучили у нього правоохоронці у ході проведення обшуку в помешканні 27 червня 2019 року.

Чоловіка обвинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 309 КК України.

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, волинянин, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі зловили автомобільного злодія
Сьогодні, 16:10
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
Сьогодні, 15:55
Волинянину, який у власній оселі продавав наркотики, «світить» 10 років тюрми
Сьогодні, 15:43
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
Сьогодні, 15:16
На Волині діяв незаконний канал переправлення іноземців в ЄС. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми
21 березень, 16:57
Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми Волинянину за збут наркотиків дали 8 років тюрми
21 червень, 2018, 16:15
Чоловіків підозрюють у постачанні наркотиків до волинської тюрми Чоловіків підозрюють у постачанні наркотиків до волинської тюрми
30 березень, 2017, 15:39
Волинянину за зберігання наркотиків дали 2 роки тюрми Волинянину за зберігання наркотиків дали 2 роки тюрми
09 березень, 2017, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
Сьогодні, 16:30
 0
Волинська лікарня отримала медобладнання з Німеччини
Сьогодні, 16:20
 0
У Ковелі зловили автомобільного злодія
Сьогодні, 16:10
 0
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
Сьогодні, 15:55
 0
Волинянину, який у власній оселі продавав наркотики, «світить» 10 років тюрми
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿