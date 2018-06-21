Волинянину, який у власній оселі продавав наркотики, «світить» 10 років тюрми





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Чоловік двічі упродовж березня-червня 2019 року збував громадянам незаконно придбану речовину з умістом наркотичного засобу – метадону – й навіть надавав власну оселю для вживання ними цієї речовини.



Цей наркотичний засіб, а також канабіс, який волинянин зберігав у оселі задля власного вживання, виявили та вилучили у нього правоохоронці у ході проведення обшуку в помешканні 27 червня 2019 року.



Чоловіка обвинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 309 КК України.



Подальшу його долю вирішуватиме суд.



Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед судом постане 34-річний мешканець Каменя-Каширського, який у власному помешканні зберігав та продавав наркотики.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Чоловік двічі упродовж березня-червня 2019 року збував громадянам незаконно придбану речовину з умістом наркотичного засобу – метадону – й навіть надавав власну оселю для вживання ними цієї речовини.Цей наркотичний засіб, а також канабіс, який волинянин зберігав у оселі задля власного вживання, виявили та вилучили у нього правоохоронці у ході проведення обшуку в помешканні 27 червня 2019 року.Чоловіка обвинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 309 КК України.Подальшу його долю вирішуватиме суд.Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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