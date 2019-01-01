Під Києвом легковик збив на смерть двох сестер
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У Київській області автомобіль Audi збив на смерть двох сестер.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 9 жовтня.
Зазначається, що трагедія сталася в селі Требухів Броварського району біля одного із житлових будинків. Рухаючись автомобілем Audi дорогою, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами - 1984-го та 1993-го років народження. Жінки переходили проїжджу частину в невстановленому місці.
На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару жінок відкинуло на кілька метрів, а в машині розбилося лобове скло. Отримані травми виявилися несумісні із життям.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).
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Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 9 жовтня.
Зазначається, що трагедія сталася в селі Требухів Броварського району біля одного із житлових будинків. Рухаючись автомобілем Audi дорогою, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами - 1984-го та 1993-го років народження. Жінки переходили проїжджу частину в невстановленому місці.
На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару жінок відкинуло на кілька метрів, а в машині розбилося лобове скло. Отримані травми виявилися несумісні із життям.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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