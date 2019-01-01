Під Києвом легковик збив на смерть двох сестер

У Київській області автомобіль Audi збив на смерть двох сестер.Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в середу, 9 жовтня.Зазначається, що трагедія сталася в селі Требухів Броварського району біля одного із житлових будинків. Рухаючись автомобілем Audi дорогою, місцевий житель збив двох жінок, які виявились сестрами - 1984-го та 1993-го років народження. Жінки переходили проїжджу частину в невстановленому місці.На швидкості на них наїхав автомобіль. Від сильного удару жінок відкинуло на кілька метрів, а в машині розбилося лобове скло. Отримані травми виявилися несумісні із життям.За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України).