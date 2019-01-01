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На Волині обікрали офіс підприємця. ОНОВЛЕНО

На Волині обікрали офіс підприємця. ОНОВЛЕНО
У Володимирі-Волинському обікрали підприємця.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

За попередньою інформацією, злодії обікрали офіс приватного підприємця. Викрали значну суму грошей, а також дві мисливські рушниці, які належним чином зареєстровані, зберігалися у встановленому законом порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 ККУ, проводять заходи спрямовані на встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

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Теги: крадіжка, фермер
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