У селі під Луцьком зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 10 жовтня. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Opel Vectra перебував 30-річний місцевий житель. Під час виконання розвороту водій допустив зіткнення із Volkswagen Passat, під керуванням 25-річного жителя обласного центру.



Внаслідок ДТП 31-річний пасажир Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.



За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.



Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району зіткнулися автомобілі Opel Vectra та Volkswagen Passat.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 10 жовтня. Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Opel Vectra перебував 30-річний місцевий житель. Під час виконання розвороту водій допустив зіткнення із Volkswagen Passat, під керуванням 25-річного жителя обласного центру.Внаслідок ДТП 31-річний пасажир Volkswagen Passat отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися вимог правил безпеки дорожнього руху.

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