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Повідомили, чи зросте ціна на воду у Луцьку

Повідомили, чи зросте ціна на воду у Луцьку
Попри підвищення тарифів на воду в багатьох областях України напередодні опалювального сезону, у Луцьку вартість не підніматимуть.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив у коментарі директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

«Тариф у Луцьку не піднімається. На жаль, він є найнижчим як серед обласних центрів країни, так і в області», - зазначив директор «Луцькводоканалу».

Віктор Гуменюк наголосив, що планово тариф має встановлюватися на кожен календарних рік.

«Тобто з 1 січня 2020 року він має бути інший. Але позавчора (9 жовтня, - ВН) двоє членів НКРЕКП подали у відставку, і можливо, тариф нам на наступний рік і не встановлять», - додав він.

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Теги: Луцьк, ціна на воду, тариф
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