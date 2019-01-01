Повідомили, чи зросте ціна на воду у Луцьку





Про це Віктор Гуменюк.



«Тариф у Луцьку не піднімається. На жаль, він є найнижчим як серед обласних центрів країни, так і в області», - зазначив директор «Луцькводоканалу».



Віктор Гуменюк наголосив, що планово тариф має встановлюватися на кожен календарних рік.



«Тобто з 1 січня 2020 року він має бути інший. Але позавчора (9 жовтня, - ВН) двоє членів НКРЕКП подали у відставку, і можливо, тариф нам на наступний рік і не встановлять», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри підвищення тарифів на воду в багатьох областях України напередодні опалювального сезону, у Луцьку вартість не підніматимуть.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив у коментарі директор КП «Луцькводоканал»«Тариф у Луцьку не піднімається. На жаль, він є найнижчим як серед обласних центрів країни, так і в області», - зазначив директор «Луцькводоканалу».Віктор Гуменюк наголосив, що планово тариф має встановлюватися на кожен календарних рік.«Тобто з 1 січня 2020 року він має бути інший. Але позавчора (9 жовтня, - ВН) двоє членів НКРЕКП подали у відставку, і можливо, тариф нам на наступний рік і не встановлять», - додав він.

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