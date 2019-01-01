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На Волині для автомобілів закриють залізничний переїзд

На Волині для автомобілів закриють залізничний переїзд
Біля Устилуга закриють на кілька днів залізничний переїзд для руху автомобільного транспорту.

Про це повідомили на сайті Устилузької громади.

"Залізничний переїзд 20 км +709 м перегону Устилуг - Ізов, автодорога С 030109 Устилуг -Хотячів 0+100 м буде закритий для руху автомобільного транспорту з 8-00 до 18-00 години 17-21 жовтня зв'язку з виконання ремонтних робіт на колії", – йдеться в повідомленні.

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Теги: залізничний переїзд, Устилуг
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