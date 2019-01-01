На Волині для автомобілів закриють залізничний переїзд





Про це повідомили на



"Залізничний переїзд 20 км +709 м перегону Устилуг - Ізов, автодорога С 030109 Устилуг -Хотячів 0+100 м буде закритий для руху автомобільного транспорту з 8-00 до 18-00 години 17-21 жовтня зв'язку з виконання ремонтних робіт на колії", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Устилуга закриють на кілька днів залізничний переїзд для руху автомобільного транспорту.Про це повідомили на сайті Устилузької громади."Залізничний переїзд 20 км +709 м перегону Устилуг - Ізов, автодорога С 030109 Устилуг -Хотячів 0+100 м буде закритий для руху автомобільного транспорту з 8-00 до 18-00 години 17-21 жовтня зв'язку з виконання ремонтних робіт на колії", – йдеться в повідомленні.

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