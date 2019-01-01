На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка
Сьогодні, 10:16
Учора, 14 жовтня, в урочищі «Залив» поблизу села Страшеве Сарненського району Рівненської області під час надання медичної допомоги помер чоловік, у якого виявили вогнепальне поранення. Загиблий — 37-річний житель міста Сарни.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Однією із головних версій загибелі сарненчанина є смертельне поранення під час полювання.
Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема й особу стрільця. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Однією із головних версій загибелі сарненчанина є смертельне поранення під час полювання.
Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема й особу стрільця. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління.
Фото ілюстративне
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