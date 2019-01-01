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На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка

На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка
Учора, 14 жовтня, в урочищі «Залив» поблизу села Страшеве Сарненського району Рівненської області під час надання медичної допомоги помер чоловік, у якого виявили вогнепальне поранення. Загиблий — 37-річний житель міста Сарни.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Однією із головних версій загибелі сарненчанина є смертельне поранення під час полювання.

Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема й особу стрільця. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління.

Фото ілюстративне


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Теги: поліція, полювання, Рівненщина
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