На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка





Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.



Однією із головних версій загибелі сарненчанина є смертельне поранення під час полювання.



Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.



У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема й особу стрільця. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 жовтня, в урочищі «Залив» поблизу села Страшеве Сарненського району Рівненської області під час надання медичної допомоги помер чоловік, у якого виявили вогнепальне поранення. Загиблий — 37-річний житель міста Сарни.Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.Однією із головних версій загибелі сарненчанина є смертельне поранення під час полювання.Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до злочину, зокрема й особу стрільця. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію