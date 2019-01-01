16 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна займатись хатніми справами
Сьогодні, 09:23
За церковним календарем сьогодні, 16 жовтня, вшановують пам'ять священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.
Іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;
Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;
Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;
Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.
Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;
Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;
Не можна тримати негативних думок в голові;
Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
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Іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;
Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;
Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;
Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.
Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;
Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;
Не можна тримати негативних думок в голові;
Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
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