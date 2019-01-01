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16 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна займатись хатніми справами

16 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна займатись хатніми справами
За церковним календарем сьогодні, 16 жовтня, вшановують пам'ять священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.

Іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван, - пише Радіо Максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;
Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;
Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;
Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.
Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.


ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;
Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;
Не можна тримати негативних думок в голові;
Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

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Теги: 16 жовтня, свято
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