Волинський коледж відсвяткував 135-ту річницю. ФОТО

Напередодні Дня працівників харчової промисловості, який відзначають в Україні цієї неділі, Волинський коледж Національного університету харчових технологій 16 жовтня відсвяткував 135-ту річницю створення закладу.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Відомо, волинський коледж – один із найбільш потужних структурних підрозділів НУХТу. Нині тут здобувають знання 1915 студентів та учнів. З 1993 року і до сьогодні педагогічний колектив очолює. Керівник підкреслив: що вектор підготовки кадрів для харчової промисловості Волинської області правильний і дає позитивні результати.Привітали викладацький колектив, усю родину навчального закладу й директори Волинського обласного центру зайнятостіта Луцької районної філії ВОЦЗ«Щиро вітаю усіх присутніх із поважною датою. У вас є історія, потужний колектив із чудовим керівником, якого знаю давно. Ми з вами навчаємо безробітних для того, аби вони здобули знання і реалізували себе на ринку праці: знайшли роботу, яка буде приносити не тільки матеріальне, а й моральне задоволення. Спеціальності, які готує ваш навчальний заклад, – реально затребувані, ми це розуміємо. А відтак, для молодих студентів, ваших випускників є безліч можливостей себе реалізувати», – звернувся до присутніх Роман.Зазначають, що центр зайнятості постійно співпрацює з волинським коледжем у розрізі професійного навчання. Так, нині триває набір групи пошукачів роботи з усієї області за професією кухар. Навчання стартує вже на початку листопада і триватиме 5,5 місяці.Загалом же, поруч із офіційною частиною, учні та студенти коледжу підготували виставку-ярмарок «Золота осінь-золотий вік – нам 135», де продемонстрували свої кулінарні вміння, майстерність сервірування святкового столу та деталі приготування окремих страв.