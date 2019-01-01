Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 14:05
Волинянка Юлія Богданова похизувалася результатом "тихого" полювання.
Світлини вона опублікувала на сторінці у Facebook, повідомляє "12 канал".
"І моє тихе полювання", – йдеться у дописі.
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Світлини вона опублікувала на сторінці у Facebook, повідомляє "12 канал".
"І моє тихе полювання", – йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО
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Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 14:05