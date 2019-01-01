вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО

Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка Юлія Богданова похизувалася результатом "тихого" полювання.

Світлини вона опублікувала на сторінці у Facebook, повідомляє "12 канал".

"І моє тихе полювання", – йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО




Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захоплення для душі: лучанка шиє покривала із сотень клаптиків тканини. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 14:05
Священник з Волині створює неймовірні гравюри на склі та дзеркалах. ФОТО
Сьогодні, 13:49
На Волині викрили банду «наркобариг», які через інтернет продавали психотропи
Сьогодні, 13:30
Луцьк всьоме передав на переробку небезпечні побутові джерела струму
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО Скільки коштує кілограм грибів на Волині. ФОТО
15 жовтень, 14:00
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
15 жовтень, 09:32
Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО Грибні вихідні: волиняни хваляться «уловом» у соцмережах. ФОТО
13 жовтень, 18:40
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
30 серпень, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захоплення для душі: лучанка шиє покривала із сотень клаптиків тканини. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
 0
Волинянка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 14:05
 0
Священник з Волині створює неймовірні гравюри на склі та дзеркалах. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
На Волині викрили банду «наркобариг», які через інтернет продавали психотропи
Сьогодні, 13:30
 0
Луцьк всьоме передав на переробку небезпечні побутові джерела струму
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿