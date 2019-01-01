«Спалювання листя і трави – вкрай небезпечно для зоров'я», – волинські медики. ВІДЕО
Сьогодні, 07:11
З настанням осені стартує і сезон спалювання листя. Однак такий вид утилізації вкрай небезпечний як для здоров’я людини, так і для довкілля. Утім “паліїв” не зупиняють навіть штрафи.
У свою чергу лікарі застерігають – це дуже небезпечно для здоров’я. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Такий спосіб утилізації трави небезпечний не лише для людей.
Листя, яке тліє, неабияк забруднює довкілля. Родючість ґрунту знижується, адже гинуть комахи, а окрім них, зайці, плазуни, дрібні гризуни. Страждають і птахи. Також, горять і рослини, якими харчуються ці тварини. Тобто спалення трави руйнує цілі екосистеми. Утім, цього можна уникнути.
А ще можна просто зібрати листя, повідомити “Луцькспецкомунтранс” і вони його заберуть. Але не усі вважають токсичний дим проблемою.
Хоч паліям загрожує штраф до 1700 гривень – їх це не зупиняє.
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У свою чергу лікарі застерігають – це дуже небезпечно для здоров’я. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Такий спосіб утилізації трави небезпечний не лише для людей.
Листя, яке тліє, неабияк забруднює довкілля. Родючість ґрунту знижується, адже гинуть комахи, а окрім них, зайці, плазуни, дрібні гризуни. Страждають і птахи. Також, горять і рослини, якими харчуються ці тварини. Тобто спалення трави руйнує цілі екосистеми. Утім, цього можна уникнути.
А ще можна просто зібрати листя, повідомити “Луцькспецкомунтранс” і вони його заберуть. Але не усі вважають токсичний дим проблемою.
Хоч паліям загрожує штраф до 1700 гривень – їх це не зупиняє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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